Kwalifikacja wojskowa ma miejsce co roku, a jej zadaniem jest określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Polski. MON informuje, że w II i III kwartale 2025 roku wezwania do stawienia się na kwalifikację wojskową trafią do blisko 230 tys. osób. Kto może spodziewać się wezwania i co grozi za niestawienie się? Wyjaśniamy.