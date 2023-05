Rzecznik rządu: To jest dosyć kuriozalna sytuacja

Do wpisów polityków Platformy Obywatelskiej odniósł się w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller. Powiedział, że gdy myśli o tym, że "PO miałaby się zająć polskim rolnictwem, to jej skuteczność działania byłaby podobna do skuteczności działania intryg gangu Olsena".

- Broń Bóg, żeby Platforma Obywatelska zaczęła się zajmować polskim rolnictwem, bo inaczej ono skończy się w ten sposób, że zamiast polskiego schabowego, to w Polsce będzie można tylko wybierać spośród warzyw - stwierdził.

- To jest dosyć kuriozalna sytuacja, w przypadku, gdy politycy PO doprowadzili do tego, że podwyższono wiek emerytalny polskim rolnikom i przez lata nie było równych dopłat dla rolników z UE, bo to nasz rząd wywalczył równe, średnie unijne dopłaty dla polskich rolników - dodał.

Według rzecznika rządu "internauci w kontekście tych schabowych skeczów PO są bezlitośni". - Myślę, że ich komentarz wystarczy - powiedział.

Głos w dyskusji zabrała także Bogna Wiltowska, dyrektorka ds. śledztw i interwencji w stowarzyszeniu Otwarte Klatki.

"Tymczasem schabowy w Polsce: - prosięta kastrowane bez znieczulenia, z jądrami wyrywanymi na żywca, obcinanymi ogonami, lochy zamknięte w kojcach porodowych bez możliwości obrócenia się, fatalne warunki na fermach. Brak dobrostanu zwierząt - to powinien być temat na kampanię!" - napisała na Twitterze.