W tym roku letnia pogoda rozpocznie się wcześniej. Już w następnym tygodniu do Polski nadejdą upały. Napływ gorącego powietrza zwrotnikowego prognozowany jest od poniedziałku 17 czerwca.

Już wtedy temperatura maksymalna może wynieść 28 st. C. W upałach nie pomoże nawet wiatr, który będzie słaby albo umiarkowany. Jedynie na północy i wschodzie kraju może wystąpić trochę więcej chmur, a także przelotne opady. Reklama

Prognoza pogody. Lato szybko da o sobie znć

Od wtorku do czwartku nastąpią gwałtowne zmiany. Synoptycy IMGW zapowiadają słoneczne dni z temperaturą dochodzącą do 35 st. C. Wiatr bez zmian, słaby i umiarkowany.

Na lżejsze uderzenie gorąca mogą liczyć jedynie mieszkańcy północnej i zachodniej części kraju. Tam temperatura powinna oscylować w granicy 24 st. C. Nie wyklucza się, że w tym rejonach wystąpią burze z porywistym wiatrem.

Upalne pogody będą skutkiem m.in. klina, który dotrze do kraju znad Afryki. Ten ma dotrzeć do południowej Polski już we wtorek, aby następnie objąć cały kraj.

Jednakże znać o sobie może dać także europejski monsun i napływające masy polarnego powietrza. Stąd pierwsze upały mogą utrzymywać się przez krótki czas. Ich miejsce zajmować będą gwałtowne deszcze, burze i obniżenie pogody.

Załamanie pogody i szybki powrót upałów. Ostatni weekend zaskoczy

Jak podaje serwis twojapogoda.pl w piątek 21 czerwca deszcze i burze nawiedzą zachodnią część Polski. W ciągu następnych kilku dni obejmą już cały kraj. Doprowadzi to obniżenia temperatury do kilkunastu st. C.

Jednak i taki stan rzeczy nie utrzyma się długo, a upały powrócą z pełną mocą. Ostatni weekend czerwca zapowiada się pięknie, słonecznie i wyjątkowo gorąco. Według serwisu w sobotę 29 czerwca wczasowicze będą mogli cieszyć się słońcem i brakiem opadów. Najcieplej będzie na północnym-zachodzie, gdzie temperatura przekroczy 30 st. C. Reklama

W niedzielę 30-stopniowe upały obejmą już centralną i wschodnią część Polski, zwiastując piękny początek lata.

