W sobotę po południu na zachodzie stopniowo będzie wkraczał front atmosferyczny powodujący przelotny deszcz , a miejscami burze z opadami do 15 mm. Porywy wiatru mogą osiągnąć do 65 km/h. Nie wykluczamy także gradu - podkreśliła synoptyczka IMGW Anna Wożniak.

Prognoza pogody. IMGW ostrzega: Obfite ulewy i burze

Jak poinformowała synoptyczka IMGW, "w związku z tym już zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne przed silnymi deszczami i burzami". Ostrzeżenia będą obowiązywać od godz. 19 w sobotę do godz. 10 w niedzielę. W tym pasie frontu, oprócz intensywnych opadów, mogą także punktowo występować burze.

Niewykluczone są silne porywy wiatru do 65 km/h na zachodzie oraz północnym zachodzie kraju. W drugiej połowie nocy w miejscach, z których front się przesunie, będą tworzyć się mgły ograniczające widzialność do 300 m.

Deszczowa pogoda w Polsce. Są alerty hydrologiczne

Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni C na północy do 16 stopni C w pasie frontu. Najcieplej będzie na Opolszczyźnie, w Wielkopolsce i woj. kujawsko-pomorskim. Chłodno będzie w rejonach podgórskich Karpat, około 10 stopni.