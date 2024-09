Andrzej Duda w amerykańskiej telewizji. Porównywał Polskę do USA

Andrzej Duda gościł w programie amerykańskiej dziennikarki Sharyl Attkisson. W rozmowie poruszono temat nielegalnej emigracji. Polski prezydent przyznał, że chce uświadomić Amerykanom, że ich kraj nie jest jedynym, który zmaga się z falą obcokrajowców, chcących przedostać się na jego terytorium wbrew prawu. - Wielu imigrantów przybywa do Europy, spodziewając się "jazdy na gapę". My się na to nie zgadzamy - powiedział.