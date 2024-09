- Kordian jest dramatem czynu. Przede wszystkim czynu niepodległościowego - powiedział prezydent Andrzej Duda, inaugurując 13. Narodowe Czytanie.

Zdaniem prezydenta "rozważania o gotowości walki o ojczyznę niepodległą do samego końca są dzisiaj szczególnie aktualne, kiedy patrzymy, że tuż za naszą granicą taka walka się toczy o utrzymanie ojczyzny, o to by ona istniała, by nie poddać się okupacji, by zachować wolność". - Myślę o naszych sąsiadach z Ukrainy - dodał.

Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda podkreśliła, że Narodowe Czytanie to wydarzenie, które łączy Polaków w kraju i na świecie wokół kanonu polskiej literatury. - Bardzo cieszymy się i serdecznie dziękujemy za to, że również w tym roku tak licznie przyłączyli się państwo do tej akcji - powiedziała Kornhauser-Duda.

Narodowe Czytanie. Para prezydencka odczyta "Kordiana"

Kancelaria Prezydenta RP przypomniała, że tegoroczne Narodowe Czytanie jest 13. edycją akcji, promującej polską kulturę i literaturę oraz czytelnictwo. "W tym roku napłynęło ponad 5 tysięcy z Polski i całego świata zgłoszeń - najwięcej z zagranicy pochodzi z Ukrainy (ponad 100 miejsc). Łącznie "Kordian" będzie czytany w 60 państwach, niemal na wszystkich kontynentach" - przekazała KPRP.

Wspólnie z Andrzejem Dudą i Agatą Kornhauser-Dudą dzieło polskiego pisarza będą czytać tacy aktorzy, jak: Przemysław Wyszyński, Jędrzej Hycnar, Krzysztof Kwiatkowski, Lidia Sadowa, Jarosław Gajewski, Vanessa Aleksander, Szymon Kuśmider, Tomasz Borkowski, Wiesław Komasa, Marcin Przybylski i Andrzej Ferenc.

Wydarzenie, jak co roku, objęte jest honorowym patronatem pary prezydenckiej. W specjalnym liście prezydent Andrzej Duda zachęcał do udziału w Narodowym Czytaniu.

"Chciałbym, aby w trakcie tej wspólnej lektury towarzyszyła nam refleksja nad Polską i polskim losem. Ale też nad aktualnością 'Kordiana'. Bo dramat Słowackiego opowiada o walce Polaków z caratem, ale przecież można traktować go również jako opowieść o naszej współczesności. O tym, że wolność i niepodległość wymagają bezinteresownego poświęcenia i ciągłej gotowości do czynu. Że odpowiedzialność, konsekwencja i wola działania prowadzą do zwycięstwa, a niezdecydowanie, strach i złudzenia - do klęski" - napisał Duda.

13. edycja Narodowego Czytania. Tym razem "Kordian" Słowackiego

Juliusz Słowacki (1809-1849) to obok Adama Mickiewicza i Zygmunta Krasińskiego najwybitniejszy twórca polskiego romantyzmu. Opublikowany w 1834 r. w Paryżu "Kordian" odnosi się do powstania listopadowego, przygotowań do zamachu na cara i kwestii narodowowyzwoleńczej.

"Autor ukazał w nim obraz epoki i romantyczną wizję losów pokolenia polskich konspiratorów, punktem wyjścia czyniąc spisek podchorążych, związany z przygotowaniami do zamachu na cara" - przekazano na stronie KPRP. Główny temat - jak zaznaczono - odnosi się do powstania listopadowego, m.in. poprzez analizę przyczyn i skutków niepowodzenia niepodległościowego zrywu.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego wspólną lekturą "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.

Akcja Narodowe Czytanie z udziałem pary prezydenckiej

W 2013 r. w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji czytano kolejno: "Trylogię" Henryka Sienkiewicza oraz "Lalkę" Bolesława Prusa, w 2016 roku "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza, a w 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. W 2019 roku lekturami było osiem najważniejszych polskich nowel, między innymi autorstwa Stefana Żeromskiego, Bolesława Prusa, Marii Konopnickiej i Bruno Schulza.

W 2020 roku, w warunkach obostrzeń epidemicznych, czytano "Balladynę" Juliusza Słowackiego. "Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej była lekturą w 2021 roku, a rok później - w Roku Romantyzmu Polskiego - czytano natomiast "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza. W 2023 r. czytano "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej.

W piątek wieczorem na fasadzie Pałacu Prezydenckiego w Warszawie wyświetlona została okolicznościowa iluminacja z napisem "Kordian" Juliusza Słowackiego.

