Sikorski po spotkaniu z Rubio. Szef MSZ zabrał głos

Radosław Sikorski po spotkaniu z Marco Rubio, zapewnił, że ich rozmowa potwierdziła "świetne stosunki dwustronne między USA a Polską". Dodał, że zaplanowane zostało już kolejne spotkanie. - Zaplanowaliśmy już kolejne fora współpracy. Co do tematyki, mogą się państwo domyśleć - istotne, obecne sprawy wojny i pokoju w Europie. (...) Przyjął moje zaproszenie na przybycie do Polski, być może w konwencji specjalnego gościa na globalnej naradzie polskich ambasadorów w lipcu - oznajmił Sikorski.

