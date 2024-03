Afera wizowa. "Mamy do czynienia także z partactwem legislacyjnym"

Jak podkreślił Jakub Osjada, obok afery wizowej mamy do czynienia także ze "zwykłym partactwem legislacyjnym i niedopełnieniem obowiązków przez wysokich politycznych funkcjonariuszy ". Były dyrektor w MSZ wymienił, że chodzi m.in. o takie zaniedbania, jak - przeprocedowanie projektu ustawy bez żadnych konsultacji wewnątrzresortowych z pominięciem etapu uzgodnień, konsultacji, a "finalnie zatajenia kosztowego charakteru ustawy o służbie zagranicznej".

- Moje nazwisko w ogóle nie powinno było się pojawić w mediach w związku z aferą wizową, a jakiekolwiek łączenie mojej osoby z działaniami w przedmiocie Piotra Wawrzyka jest nieuzasadnione i krzywdzące - dodał Osajda. W jego ocenie, próba przypisania jego nazwiska do tej sprawy, "jako przyczyna kłopotów Wawrzyka", było "elementem zasłony dymnej i dezinformacji".

- Przez próbę zrobienia ze mnie kozła ofiarnego, nawet wczoraj (w niedzielę - red.) pojawiły się informacje na jednym z wiodących portali, przedstawiające mnie jako pomysłodawcę centrum wizowego w Łodzi. Pracując w MSZ, byłem zainteresowany jedynie pracą urzędnika w zakresie obowiązków przypisanych do mojego stanowiska - kontynuował Jakub Osajda.

Jakub Osajda przed komisją. "Decyzja o zwolnieniu zapadła na Nowogrodzkiej"

Były dyrektor w MSZ nadmienił, że "bez żadnej woli został wplątany w rozgrywki polityczne na najwyższym szczeblu". Ponadto Jakub Osajda przekazał też, że od czasu odwołania Piotra Wawrzyka informowano go, iż "celem nadrzędnym sztabu PiS byłoby, aby temat afery wizowej nie zdominował kampanii wyborczej PiS".

- Z informacji uzyskanych od szefa gabinetu politycznego Zbigniewa Raua oraz jego małżonki, wynikało, że decyzja o zwolnieniu mnie z pracy oraz zamieszczenie mojego nazwiska w komunikacie została podjęta na Nowogrodzkiej w nocy z 14 na 15 września 2023 roku przez członka sztabu wyborczego PiS, który przekonał do tego prezesa PiS, argumentując to koniecznością wskazania nazwisk celem rozpoczęcia wielkiej medialnej ofensywy MSZ i szybkiego zamknięcia tematu ujawnionej w mediach afery wizowej - wyjaśnił Jakub Osajda.

Komisja śledcza ds. afery wizowej. Jakub Osajda: Politycy prosili o interwencje

- Byłem świadkiem, kilka razy, że do pana ministra Wawrzyka dzwonili politycy różnych opcji i prosili go o interwencje. Pan minister Wawrzyk też wskazywał, że np. pan Rafał Bochenek dzwonił, żeby do jego, czy jego rodzinnego gospodarstwa byli ściągnięci pracownicy. Chyba się skończyło tak, że ci pracownicy przyjechali - mówił.