"Nie wiem, czego Pan Osajda się najadł, bo strasznie bredził dzisiaj przed komisją śledczą" - stwierdził Rafał Bochenek we wpisie, który opublikował w poniedziałek w reakcji na oświadczenie Jakuba Osajdy w trakcie przesłuchania przed komisją ds. afery wizowej. Poseł PiS w kolejnym komunikacie ostrzegł, że "jakiekolwiek zestawianie go z tą sprawą będzie wiązało się z pozwem wobec każdego, kto będzie go chciał w kłamliwy sposób zdyskredytować".