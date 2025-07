Afera po otwarciu wystawy "Nasi chłopcy". Prezydent oburzony

Z oburzeniem przyjmuję informację o wystawie "Nasi chłopcy" w Muzeum Gdańska. Przedstawianie żołnierzy III Rzeszy jako "naszych" to nie tylko fałsz historyczny, to moralna prowokacja - ocenił w serwisie X prezydent Andrzej Duda. Zupełnie inną perspektywę zaprezentował we wpisie resort kultury.