Andrzej Duda reaguje na spot PiS. "Działanie niegodne"

Lider organizacji Młoda Polska, Jan Strzeżek zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury w związku z publikacją spotu.

"W związku z obrzydliwym spotem PiS, który depcze pamięć o zamordowanych w Auschwitz, złożę dzisiaj zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Nie może być zgody na wykorzystywanie ofiar w bieżącej walce politycznej - ktoś kto to robi na zawsze okrywa się hańbą" - poinformował.

Wpis Tomasza Lisa wywołał oburzenie

Spot partii rządzącej był bezpośrednią odpowiedzią na wpis dziennikarza Tomasza Lisa. We wtorek były redaktor naczelny "Newsweeka" komentując decyzję prezydenta o podpisaniu ustawy o powołaniu komisji ds. wpływów rosyjskich napisał: "Znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora". Lis opublikował go przed północą, a usunął we wtorek przed południem po fali oburzenia w sieci.

Niedługo później przeprosił za swój komentarz. "To oczywiste, że myślałem o celi, ale powinienem był przewidzieć, że ludzie złej woli przyjmą interpretację absurdalną. Liczę na to, że panowie Duda i Kaczyński zapłacą za swe zbrodnie przeciw demokracji, ale po ludzku życzę im zdrowia i długiego życia" - podkreślił.

W związku z pojawieniem się wpisu, wiceminister sprawiedliwości Maciej Wąsik zasugerował, że prokurator generalny powinien zlecić wszczęci śledztwa w tej sprawie.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości