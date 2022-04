Polska Loty na tych trasach nie będą odwołane. Jest lista priorytetowych połączeń

Od kilku tygodni trwa spór pomiędzy kontrolerami lotów zrzeszonymi w Związku Zawodowym Kontrolerów Ruchu Lotniczego, a kierownictwem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. W ostatnich dniach niemal codziennie odbywają się negocjacje, w których uczestniczy m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.



Kontrolerzy lotów. Ile będą zarabiać?

Kwestią sporną pozostają m.in. wynagrodzenia kontrolerów. Wcześniej rząd zaakceptował wszystkie 24 postulaty dotyczące bezpieczeństwa, zgłaszane przez kontrolerów.

Jak poinformowano w środę wieczorem we wspólnym komunikacie po spotkaniu przedstawicieli PAŻP oraz Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego, pracodawca przedstawił dwie propozycje porozumienia ze stroną społeczną. Prace nad zgłoszonymi propozycjami - jak podano - miały trwać do późnych godzin wieczornych. "Strony dążą do ustalenia w dniu 28.04.2022 r. (czwartek) wspólnego stanowiska" - napisano.

Porozumienie z kontrolerami lotów możliwe?

Jak powiedział w Sejmie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, porozumienie wydaje się bliskie.

- Wszystko wskazuje na to, docierają takie sygnały, że ruch lotniczy w Polsce nie będzie dotknięty częściowym, niewielkim lub całkowitym paraliżem - mówił Adamczyk.

- Wszystko wskazuje na to, że układające się strony dochodzą do porozumienia i mam nadzieję, że dzisiaj taki komunikat, mówiący o porozumieniu, będzie możliwy do przekazania - zapowiedział szef resortu infrastruktury.

O godz. 12 rozpocznie się posiedzenie sejmowej podkomisji ds. lotnictwa, na którym powinno pojawić się więcej szczegółów. Wcześniejsze dwa spotkania niewiele wniosły do negocjacji, ale mimo to porozumienie wydaje się bliższe.