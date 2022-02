Adam Glapiński podczas środowej konferencji prasowej mówił m.in. o tarczy inflacyjnej, złotym, stopach procentowych, jednak uwagę od spraw merytorycznych odwracały barwne wypowiedzi szefa NBP.

Wybiórczo przytaczamy niektóre z nich:

- Przeczytałem w mediach czy jestem jastrzębiem, a może gołębiem (...) Pojawiam się przed państwem jako jastrząb. Będziemy robić wszystko, żeby zdusić inflację - prezes NBP Adam Glapiński.

- Nie można się kopać z koniem. Deszcz pada. Musimy wziąć parasol.

- Państwu nie trzeba powtarzać, no ale zwykłym telewidzom warto, że kurs złotego jest całkowicie wolny.

- Jesteśmy jastrzębiami wszyscy, bądź prawie wszyscy. Będziemy w tym kierunku działać. Jak długo? Trudno powiedzieć. Działamy pragmatycznie.

- Jak rośnie, to spada, jak spada, to rośnie.



- Nie ma zdrowego rozsądku w ustawie, ale w głowach powinien być.

- Można sobie wyobrazić o setkach tysięcy migrantów czy coś. Polska sobie da radę, bo Polska jest silnym krajem. We wszystkich statystykach należymy do grona najmocniejszych gospodarek.

- Wszyscy członkowie RPP, jacy by się nie pojawili - albo po polsku: jacy by się pojawili - będą mile widziani.

- Nie mamy nadzwyczajnych bogactw, nie mamy szczęścia do dobrego miejsca na mapie, ale siła żywiołu polskiego narodu jest ogromna. No i mamy własną walutę.

- Gdybyśmy byli w euro, tobyśmy mieli zerową stopę procentową. Co ci mądrale by powiedzieli na to? Byśmy byli całkowicie bezwolni. Przecież to idiotyczne. Nasze tempo wzrostu byłoby zredukowane. A my na stałe bylibyśmy pracownikami przy... jak się mówi na te roślinki... przy szparagach.

