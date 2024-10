Minister sprawiedliwości Adam Bodnar był w niedzielę gościem TVN 24. Prokurator generalny został zapytany, czy trafiło już do niego pismo od prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Przemysław Rosati skierował w sobotę pismo do Bodnara, w którym prosi "o pilne wyjaśnienia".

Chodzi o zarzut obrońcy Janusza Palikota wobec prokuratury. Jacek Dubois zarzucił prowadzącym postępowanie złamanie tajemnicy adwokackiej . To - zdaniem prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej - "narusza zaufanie obywateli do państwa". Prokuratura Krajowa zapowiedziała zajęcie się sprawą .

Adam Bodnar o "skandalu" w prokuraturze. "Dziwna praktyka w Polsce"

- To jest dobre pytanie - zaczął Adam Bodnar. - Mam wrażenie, że obieg dokumentów powinien być raczej taki, że prezes tak poważnej instytucji formułuje pismo, kieruje je do urzędu. Urząd działa raczej w poniedziałek, a nie w weekend. Natomiast powstała taka praktyka życia publicznego, że różne pisma formułowane są na portalu X i tam zamieszczane - stwierdził prokurator generalny.

Przypomnijmy, że w sobotę mecenas Dubois poinformował o "drastycznych naruszeniach prawa człowieka, jakie miały miejsce we wrocławskiej prokuraturze. Adwokat mówił o "skandalicznym" zachowaniu w Prokuraturze Krajowej we Wrocławiu. Dodał, że w poniedziałek złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. - Prawo zostało złamane. To odejście od demokracji - podkreślił.