14 objawów depresji u nastolatków. Na co powinni zwrócić uwagę rodzice i nauczyciele?

Depresja u nastolatków to choroba powszechna, lecz rzadko rozpoznawana. Wynika to między innymi z tego, że u młodych osób przejawia się ona nieco inaczej niż u dorosłych. Niestety objawów depresji nie da się zauważyć tak łatwo jak konsekwencji chorób somatycznych. Istnieje jednak szereg symptomów, które mogą wskazywać na to, że zdrowie psychiczne nastolatka uległo pogorszeniu. Warto zachować czujność i bez wahania reagować w momencie zauważenia niepokojących zachowań u dziecka.

Zdjęcie 14 objawów depresji u nastolatków. Na co powinni zwrócić uwagę rodzice i nauczyciele? / 123RF/PICSEL