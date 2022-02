Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i minister Marleny Maląg rozpoczęły się chwilę po godzinie 9:15. - Nasza troska o babcie i dziadków jest największym priorytetem. Liberalne ugrupowania, w tym Platforma Obywatelska, nie przykładały do tego takiej wagi, co doskonale widać po ich rządach - zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Waloryzacja emerytur. Morawiecki zapowiada

Szef rządu podkreślił, że pandemia koronawirusa w największym stopniu dotknęła właśnie emerytów i rencistów. - Dlatego emerytury i renty w tym roku zostaną podniesione - zapowiedział premier.



- Najniższa emerytura od 1 marca wyniesie ponad 1200 złotych. Biorąc pod uwagę 13. i 14. emeryturę to wzrost aż o 40 proc. - przekazał Mateusz Morawiecki.

Jak dodał premier, przeciętna emerytura wzrosła w ostatnich latach o ok. 40 proc. do 2525 zł. - Bez 13. i 14. emerytury ten wzrost jest jeszcze wyższy, przekracza 2700 zł. W ciągu 5-6 lat ponad 80 proc. wzrostu najniższej emerytury, licząc 13. i 14. emerytury - zauważył .



- W tym roku skorzystamy ze specjalnego mechanizmu waloryzacyjnego. Świadczenia emerytalne od 1 marca wzrosną 7 procent. To nieporównywalny wzrost w historii - podkreślił. Jak dodał szef rządu, emeryci zarabiający do 2500 złotych brutto, nie będą musieli odprowadzać podatku. - To zmiana, która dokłada do tej emerytury kolejne 100-200 złotych co miesiąc - mówił premier.



Będzie 14. emerytura. Morawiecki: Jesienią lub późnym latem

Mateusz Morawiecki odniósł się też do wzrostu cen energii. Jak mówił szef rządu, w ostatnich tygodniach obóz władzy "wprowadził specjalne dodatki osłonowe". - My, jeszcze przed zgodą z Komisji Europejskiej, obniżyliśmy VAT na żywność do zera. Proszę wszystkie sklepy, żeby dostosowały się do tego. To dla emerytów bardzo dużo - tłumaczył.



Polityk zapowiedział też jeszcze jeden dodatek dla seniorów. - W tym roku także, jesienią lub późnym latem otrzymają 14. emeryturę. Jeszcze tego nie zapowiedzieliśmy. 13. i 14. emerytura do wypłacenia jeszcze w tym roku - zaznaczył.



14. emerytura i zamieszanie. Wcześniejsze słowa rządu

Pytany o to, czy w związku z wprowadzeniem 14. emerytury seniorzy nie mogą czuć się "wprowadzeni w błąd", Mateusz Morawiecki stwierdził, że "nie ma żadnego zamieszania". - Widzę tylko korzyść, ogromną korzyść dla emerytur - mówił premier.



Jeszcze 10 stycznia ówczesny minister finansów Tadeusz Kościński przypominał w dogrywce "Gościa Wydarzeń" w Interii, że czternasta emerytura była traktowana jako tymczasowa . Także rzecznik rządu Piotr Müller informował na Twitterze, że to świadczenie jednorazowe. W takim samym tonie wypowiadała się wówczas Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.



Spór o Turów. Morawiecki zapowiada odwołanie: Absolutnie błędna decyzja KE

Szef rządu był pytany także o kwestię Turowa. - Zakończyliśmy spór z Republiką Czeską i doszliśmy do dobrego kompromisu. Ale w sposób zupełnie nieprawny nałożono na nas kary. My przygotowujemy w tej sprawie odwołanie. Tamta decyzja KE jest absolutnie błędna - mówił o karach, które Komisji Europejska zaczęła potrącać z unijnych środków przeznaczonych dla Polski.



W opinii szefa rządu KE "narzuciła na Polskę karę, jako na królika doświadczalnego". - To mogłoby doprowadzić do dramatu tysięcy osób. Dotrzymaliśmy naszego słowa - zaznaczył Morawiecki.



Premier podkreślił przy tym, że przy swojej decyzji "kierował się sercem". - Nikt normalny nie pozwoliłby na to, żeby wyłączyć elektrownię, pozbawiając obywateli dostępu do prądu i ogrzewania - tłumaczył Morawiecki.