W dogrywce "Gościa Wydarzeń" Interii, Marcin Fijołek pytał Tadeusza Kościńskiego między innymi o to czy Komisja Europejska zgadza się na obniżenie VAT-u na paliwa z 23 do 8 proc., co zapowiedział rząd.

- Komisja Europejska wie jakie mamy intencje. Dała milczącą zgodę, gdybyśmy podjęli takie decyzje na żywność, ale na razie milczy co zrobi jak obniżymy VAT na paliwo. Myślę, że mamy dobre argumenty - zapewnił minister finansów.

14. emerytura jednak będzie?

- Tego nie można wykluczyć. Trzynastka jest wpisana do ustawy, czternastka była traktowana jako tymczasowa. Ale nie ma żadnej ostatecznej decyzji, że będzie albo nie będzie - stwierdził Tadeusz Kościński, pytany czy 14. emerytura jednak zostanie wypłacona.

Wcześniej rzecznik rządu Piotr Müller poinformował na Twitterze, że 14. emerytura była świadczeniem jednorazowym. W takim samym tonie wypowiadała się Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Kościński dodał, że 14. emerytura jest w Polskim Ładzie w ramach obniżenia podatków dla emerytów. Takie świadczenia do 2500 zł są zwolnione z podatku. - Nie w formie czternastki, ale efekt jest dokładnie taki sam - ocenił minister finansów.

- Jak będzie (wypłacana dodatkowa emerytura), to będzie piętnastka, a nie czternastka - dodał Kościński.



Co z ratami kredytów?

Marcin Fijołek pytał Tadeusza Kościńskiego również o rosnące raty kredytów. W grudniu GUS ocenił, że inflacja wynosi 8,6 proc., w porównaniu z ubiegłym rokiem. W styczniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej podwyżce stóp procentowych, czego konsekwencją są właśnie rosnące raty.

- Trzeba było podnieść te stopy, żeby wyciągnąć trochę pieniędzy z rynku - stwierdził minister finansów. Dodał też, że ze względu na inflację możliwa będzie nowelizacja budżetu.