Gdy Zohran Mamdani wygłaszał stanowczą przemowę, by uczcić swoje zwycięstwo w wyścigu o fotel burmistrza Nowego Jorku, znalazł chwilę na specjalne podziękowania.

- Moja niesamowita żono, Ramo, hayati - powiedział, używając arabskiego słowa oznaczającego dosłownie "moje życie". - Nie chciałbym mieć nikogo innego u swojego boku w tej chwili ani w żadnej innej.

Tłum wiwatował głośno, gdy Mamdani wspomniał o swojej żonie Ramie Duwaji, co pokazuje, jak ważną rolę odegrała w kampanii męża i jak rośnie zainteresowanie opinii publicznej jej osobą. Gdy Mamdani zakończył przemowę, Duwanij dołączyła do niego na scenie, co wywołało aplauz po raz kolejny.

Rama Duwaji: Artystka unikająca polityki

Podczas kampanii Duwaji, będąca animatorką i ilustratorką, unikała blasku politycznych fleszy. Nie angażowała się w wyborcze i polityczne rozmowy. Jedynie w wyborczy poranek opublikowała na Instagramie selfie z naklejką "zagłosowałam".

Zohran Mamdani i Rama Duwaji ALEXI J. ROSENFELD Getty Images

28-letnia Duwaji, podobnie jak jej mąż, miała intensywne kilka miesięcy, chociaż nie zajmowała się niczym, co przypominałoby kampanię wyborczą. Jej ilustracje znalazły się niedawno w artykule opublikowanym w magazynie "Vogue" na temat pracowników branży odzieżowej w mieście oraz w artykule w magazynie "New York" na temat przedmiotów, które zabrali ze sobą z domów Palestyńczycy, gdy uciekali ze Strefy Gazy. Przez całe lato i jesień brała również udział w wielu wydarzeniach artystycznych i modowych oraz prowadziła warsztaty ceramiczne w całym mieście.

"Rama nie jest tylko moją żoną. To niezwykła artystka, która zasługuje na bycie znanym ze swoich osiągnięć" - pisał Mamdani w maju na Instagramie.

Poznali się w aplikacji randkowej. Wesele zorganizowali w Ugandzie

Mająca syryjskie korzenie Duwaji urodziła się w Houston, ale gdy miała dziewięć lat, przeprowadziła się do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

W 2019 roku ukończyła Uniwersytet Wspólnoty Narodów w Wirginii z tytułem licencjata w sztukach komunikacyjnych. Do Nowego Jorku przeprowadziła się w 2021 roku, by rozwijać artystyczną karierę. Tego samego roku poznała się z Mamdanim, będącym wówczas mało znanym członkiem Zgromadzenia Stanowego (niższej izby stanowego parlamentu) w aplikacji randkowej Hinge.

W 2024 roku ukończyła Szkołę Sztuk Wizualnych w Nowym Jorku z tytułem magistra sztuk pięknych, ze specjalizacją w ilustracji jako opowieści wizualnej. Kilka miesięcy później Mamdani opublikował na Instagramie zdjęcie uśmiechniętej Duwaji, dzieląc się jednocześnie wiadomością o ich zaręczynach.

Pobrali się w lutym w Urzędzie Stanu Cywilnego na Manhattanie, a w lipcu para zorganizowała wesele w Ugandzie (gdzie Mamdani się urodził).

Pierwsza dama Nowego Jorku

Jako przyszła pierwsza dama Nowego Jorku Duwaji wchodzi w historycznie dosyć luźno określoną rolę.

W czasie administracji Mike'a Bloomberga jego długoletnia partnerka Diana Taylor prowadziła karierę biznesową m.in. jako nadzorczyni banków z ramienia stanu Nowy Jork, a z czasem stała się cenioną gospodynią miasta.

Gdy urząd w 2017 roku trafił do Billa de Blasio, jego żona Chirlane McCray odegrała istotną rolę w jego administracji. Doradcy czasami szukali jej poparcia, zanim udali się z jakimś pomysłem do burmistrza. Jej zaangażowanie budziło również krytykę. Nadzorowała programy miejskie, w tym wartą niemal miliard dolarów inicjatywę dotyczącą zdrowia, która stała się przedmiotem dochodzenia w związku z zarzutami o niegospodarność.

Rama Duwaji i Zohran Mamdani Spencer Platt Getty Images

Za czasów Erica Adamsa miasto nie miało właściwie pierwszej damy ani w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, ani w żadnym innym. Długoletnia partnerka Adamsa, Tracey Collins rzadko była widywana z nim publicznie, zarówno przed jego wyborem, jak i po. W zeszłym roku zrezygnowała z dobrze płatnej posady w departamencie edukacji w związku z zarzutami, że nie pojawia się w pracy.

"Nasza współczesna księżna Diana"

Kilku bliskich przyjaciół Duwaji twierdzi, że awans Mamdaniego jest dla niej ekscytujący, ale jednocześnie przytłaczający i daleki od jej wyobrażeń z czasów, gdy przeprowadzała się do miasta.

Wiele z charakterystycznych dla Duwaji ilustracji wyraża zaniepokojenie kryzysami humanitarnymi w Gazie, Sudanie czy Libanie i portretuje intymne sceny z życia na Bliskim Wschodzie. Często publikuje swoje ilustracje na Instagramie, gdzie zdobyła pokaźną grupę fanów.

Część z jej 224 tys. obserwatorów przyciągają jej dokonania artystyczne, a innych jej styl. W jej szafie znajdują się przyciągające wzrok ubrania w stylu vintage, złota biżuteria, topy na jednym ramiączku, zwiewne spódnice midi oraz charakterystyczne dla niej czarne kowbojki.

- Jest naszą współczesną księżną Dianą - mówi 32-letni Hasnain Bhatti, fotograf i przyjaciel Duwaji.

Artykuł ukazał się oryginalnie w "The New York Times"

© 2025 The New York Times Company

Autor: Sadiba Hasan

Tłumaczenie: Krzysztof Ryncarz

Tytuł, śródtytuły, lead oraz skróty pochodzą od redakcji