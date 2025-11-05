W skrócie Zohran Mamdani, nowy burmistrz Nowego Jorku, krytykuje groźby Donalda Trumpa dotyczące wysyłania Gwardii Narodowej i uznaje je za formę zastraszania, a nie dbania o bezpieczeństwo.

Mamdani planuje wprowadzenie radykalnych zmian podatkowych, podwyżki podatków dla najbogatszych oraz zamrożenie czynszów, aby uczynić miasto bardziej przystępnym cenowo.

Zwycięstwo Mamdaniego, demokratycznego socjalisty i pierwszego muzułmańskiego burmistrza w historii Nowego Jorku, postrzegane jest jako sygnał zmiany nastrojów politycznych w USA.

W środowym wywiadzie dla ABC News nowo wybrany burmistrz Nowego Jorku podkreślił, że jego celem jest przekształcenie "najdroższego miasta w USA w miasto przystępne cenowo dla każdego nowojorczyka".

Mamdani dodał, że jego wygrana to mandat do wdrażania tej idei w życie.

Nowy Jork. Nowy burmistrz z jasnym planem

Burmistrz elekt zapowiedział podwyższenie podatków dla najbogatszego procenta mieszkańców miasta oraz podatków od osób prawnych z 7,25 proc. do 11,5 proc. Jak przekonywał w programie "Good Morning America", te podwyżki przyniosą ponad 9 mld dolarów.

Pytany o możliwość wysłania przez prezydenta USA Donalda Trumpa Gwardii Narodowej do Nowego Jorku, ocenił, że "groźby są nie do uniknięcia". - To nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem - podkreślił, dodając, że chodzi o zastraszanie.

- Gdyby chodziło o bezpieczeństwo, Trump groziłby wysłaniem Gwardii do 10 stanów z najwyższą przestępczością, z których osiem jest rządzonych przez republikanów. I to przez tę partię nie wysyła tam (dodatkowych sił - red.) - dodał Mamdani.

USA. Zwycięstwo kandydata demokratów policzkiem dla Trumpa?

AFP zauważa, że zwycięstwo Mamdaniego nastąpiło w obliczu zaciekłych ataków na jego politykę i muzułmańskie dziedzictwo ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa, elit biznesowych oraz konserwatywnych mediów.

Triumf ten może oznaczać zmianę nastrojów politycznych w kraju, zwłaszcza, że demokraci odnieśli także zdecydowane zwycięstwo w wyborach gubernatorskich w Wirginii i New Jersey. To sygnał alarmowy dla republikanów przed nadchodzącymi wyborami uzupełniającymi, gdy stoczy się walka o Kongres.

Sam Trump odmówił za pośrednictwem wpisu na platformie Truth Social wzięcia odpowiedzialności za wtorkowe wyniki, stwierdzając jedynie, że porażka wspieranych przez niego kandydatów wynika z faktu, iż na kartach do głosowania m.in. nie było jego nazwiska.

Lider mniejszości w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries stwierdził natomiast, że "demokraci zmiażdżyli Donalda Trumpa i republikańskich ekstremistów w całym kraju", a "Partia Demokratyczna powraca".

Kim jest Zohran Mamdani?

Mamdani to 34-letni deputowany nowojorskiej legislatury, który określa się jako demokratyczny socjalista. Urodzony w Ugandzie polityk będzie pierwszym muzułmaninem stojącym na czele władz Nowego Jorku i najmłodszym burmistrzem tej metropolii od 1892 r.

Mamdani opowiada się za zamrożeniem czynszów, podwyższeniem podatków dla najbogatszych, darmową komunikacją autobusową i powszechnym dostępem do placówek zapewniających opiekę nad dziećmi.

