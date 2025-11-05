Nowo wybrany burmistrz Nowego Jorku o groźbach Trumpa: Nie do uniknięcia

Zohran Mamdani stwierdził, że zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczące wysyłania Gwardii Narodowej do części amerykańskich stanów są " nie do uniknięcia", ale nie mają nic wspólnego z bezpieczeństwem, lecz z "zastraszaniem". Jak zauważył, osiem stanów z najwyższą przestępczością w USA zarządzanych jest przez republikanów, a prezydent nie widzi potrzeby wysyłania tam wsparcia wojskowego.

Nowo wybrany burmistrz Nowego Jorku zabrał głos w sprawie "gróźb" Trumpa
Nowo wybrany burmistrz Nowego Jorku zabrał głos w sprawie "gróźb" Trumpa

W środowym wywiadzie dla ABC News nowo wybrany burmistrz Nowego Jorku podkreślił, że jego celem jest przekształcenie "najdroższego miasta w USA w miasto przystępne cenowo dla każdego nowojorczyka".

Mamdani dodał, że jego wygrana to mandat do wdrażania tej idei w życie.

Nowy Jork. Nowy burmistrz z jasnym planem

Burmistrz elekt zapowiedział podwyższenie podatków dla najbogatszego procenta mieszkańców miasta oraz podatków od osób prawnych z 7,25 proc. do 11,5 proc. Jak przekonywał w programie "Good Morning America", te podwyżki przyniosą ponad 9 mld dolarów.

Pytany o możliwość wysłania przez prezydenta USA Donalda Trumpa Gwardii Narodowej do Nowego Jorku, ocenił, że "groźby są nie do uniknięcia". - To nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem - podkreślił, dodając, że chodzi o zastraszanie.

    - Gdyby chodziło o bezpieczeństwo, Trump groziłby wysłaniem Gwardii do 10 stanów z najwyższą przestępczością, z których osiem jest rządzonych przez republikanów. I to przez tę partię nie wysyła tam (dodatkowych sił - red.) - dodał Mamdani.

    USA. Zwycięstwo kandydata demokratów policzkiem dla Trumpa?

    AFP zauważa, że zwycięstwo Mamdaniego nastąpiło w obliczu zaciekłych ataków na jego politykę i muzułmańskie dziedzictwo ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa, elit biznesowych oraz konserwatywnych mediów.

    Triumf ten może oznaczać zmianę nastrojów politycznych w kraju, zwłaszcza, że demokraci odnieśli także zdecydowane zwycięstwo w wyborach gubernatorskich w Wirginii i New Jersey. To sygnał alarmowy dla republikanów przed nadchodzącymi wyborami uzupełniającymi, gdy stoczy się walka o Kongres.

      Sam Trump odmówił za pośrednictwem wpisu na platformie Truth Social wzięcia odpowiedzialności za wtorkowe wyniki, stwierdzając jedynie, że porażka wspieranych przez niego kandydatów wynika z faktu, iż na kartach do głosowania m.in. nie było jego nazwiska.

      Lider mniejszości w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries stwierdził natomiast, że "demokraci zmiażdżyli Donalda Trumpa i republikańskich ekstremistów w całym kraju", a "Partia Demokratyczna powraca".

      Kim jest Zohran Mamdani?

      Mamdani to 34-letni deputowany nowojorskiej legislatury, który określa się jako demokratyczny socjalista. Urodzony w Ugandzie polityk będzie pierwszym muzułmaninem stojącym na czele władz Nowego Jorku i najmłodszym burmistrzem tej metropolii od 1892 r.

      Mamdani opowiada się za zamrożeniem czynszów, podwyższeniem podatków dla najbogatszych, darmową komunikacją autobusową i powszechnym dostępem do placówek zapewniających opiekę nad dziećmi.

      "Federalnie rzecz biorąc". Niemiecka gospodarka jak TitanicINTERIA.PL

