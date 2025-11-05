Zohran Mamdani to urodzony w Ugandzie syn indyjskich imigrantów. Jego zwycięstwo nie jest wielkim zaskoczeniem, gdyż przedwyborcze sondaże wskazywały właśnie na jego prawdopodobny triumf.

W wyścigu o fotel burmistrza Nowego Jorku 34-latek pokonał byłego gubernatora stanu Nowy Jork Andrew Cuomo oraz republikańskiego działacza społecznego o polskich korzeniach Curtisa Sliwę.

Wybory burmistrza w Nowym Jorku. Triumfują demokraci

Po podliczeniu ponad 90 proc. głosów, Mamdani zgromadził nieco ponad 50 proc., podczas gdy Cuomo - 41,5 proc., a Sliwa - 7,2 proc. W głosowaniu uczestniczyło ponad 2 miliony mieszkańców, co najmniej pół miliona więcej niż w poprzednich wyborach.

34-letni deputowany nowojorskiej legislatury określa się jako demokratyczny socjalista, a kampanię oparł o hasła walki z drożyzną. Choć burmistrz Nowego Jorku ma ograniczone uprawnienia, w kampanii obiecał szerokie zmiany w polityce socjalnej m.in. zamrożenie czynszów, darmowe przejazdy autobusem, darmowe żłobki i przedszkola, a nawet należące do miasta sklepy spożywcze.

Zapowiedział też nałożenie dodatkowego 2-procentowego podatku dla osób zarabiających powyżej miliona dolarów rocznie. Jego kandydatura budziła też kontrowersje, m.in. z powodu zdecydowanej krytyki pod adresem Izraela.

USA. Zohran Mamdani nowym burmistrzem Nowego Jorku

AFP zauważa, że zwycięstwo Mamdaniego nastąpiło w obliczu zaciekłych ataków na jego politykę i muzułmańskie dziedzictwo ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa, elit biznesowych oraz konserwatywnych mediów.

Triumf ten może oznaczać zmianę nastrojów politycznych w kraju, zwłaszcza, że demokraci odnieśli także zdecydowane zwycięstwo w wyborach gubernatorskich w Wirginii i New Jersey. To sygnał alarmowy dla republikanów przed nadchodzącymi wyborami uzupełniającymi, gdy stoczy się walka o Kongres.

Sam Trump odmówił za pośrednictwem wpisu na platformie Truth Social wzięcia odpowiedzialności za wtorkowe wyniki, uderzając w tych analityków, którzy wieszczyli, że republikanie mogą przegrać m.in. z powodu trwającego shutdownu.

Lider mniejszości w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries stwierdził natomiast, że "demokraci zmiażdżyli Donalda Trumpa i republikańskich ekstremistów w całym kraju", a "Partia Demokratyczna powraca".

Artykuł jest aktualizowany...

Pełczyńska-Nałęcz nie wyklucza startu na szefową Polski 2050. ''Wszystko dzieje się w demokratycznym porządku'' Polsat News Polsat News