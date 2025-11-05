Zohran Mamdani nowym burmistrzem Nowego Jorku. Republikanie w potrzasku
Zohran Mamdani zwyciężył wybory na burmistrza Nowego Jorku. 34-letni kandydat demokratów będzie pierwszym muzułmaninem stojącym na czele władz największego miasta Stanów Zjednoczonych. Jego zwycięstwo to dotkliwa porażka nie tylko dla Partii Republikańskiej, ale i samego Donalda Trumpa, który przed wyborami głośno protestował przeciwko wyborowi Mamdaniego.
Zohran Mamdani to urodzony w Ugandzie syn indyjskich imigrantów. Jego zwycięstwo nie jest wielkim zaskoczeniem, gdyż przedwyborcze sondaże wskazywały właśnie na jego prawdopodobny triumf.
W wyścigu o fotel burmistrza Nowego Jorku 34-latek pokonał byłego gubernatora stanu Nowy Jork Andrew Cuomo oraz republikańskiego działacza społecznego o polskich korzeniach Curtisa Sliwę.
Wybory burmistrza w Nowym Jorku. Triumfują demokraci
Po podliczeniu ponad 90 proc. głosów, Mamdani zgromadził nieco ponad 50 proc., podczas gdy Cuomo - 41,5 proc., a Sliwa - 7,2 proc. W głosowaniu uczestniczyło ponad 2 miliony mieszkańców, co najmniej pół miliona więcej niż w poprzednich wyborach.
34-letni deputowany nowojorskiej legislatury określa się jako demokratyczny socjalista, a kampanię oparł o hasła walki z drożyzną. Choć burmistrz Nowego Jorku ma ograniczone uprawnienia, w kampanii obiecał szerokie zmiany w polityce socjalnej m.in. zamrożenie czynszów, darmowe przejazdy autobusem, darmowe żłobki i przedszkola, a nawet należące do miasta sklepy spożywcze.
Zapowiedział też nałożenie dodatkowego 2-procentowego podatku dla osób zarabiających powyżej miliona dolarów rocznie. Jego kandydatura budziła też kontrowersje, m.in. z powodu zdecydowanej krytyki pod adresem Izraela.
USA. Zohran Mamdani nowym burmistrzem Nowego Jorku
AFP zauważa, że zwycięstwo Mamdaniego nastąpiło w obliczu zaciekłych ataków na jego politykę i muzułmańskie dziedzictwo ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa, elit biznesowych oraz konserwatywnych mediów.
Triumf ten może oznaczać zmianę nastrojów politycznych w kraju, zwłaszcza, że demokraci odnieśli także zdecydowane zwycięstwo w wyborach gubernatorskich w Wirginii i New Jersey. To sygnał alarmowy dla republikanów przed nadchodzącymi wyborami uzupełniającymi, gdy stoczy się walka o Kongres.
Sam Trump odmówił za pośrednictwem wpisu na platformie Truth Social wzięcia odpowiedzialności za wtorkowe wyniki, uderzając w tych analityków, którzy wieszczyli, że republikanie mogą przegrać m.in. z powodu trwającego shutdownu.
Lider mniejszości w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries stwierdził natomiast, że "demokraci zmiażdżyli Donalda Trumpa i republikańskich ekstremistów w całym kraju", a "Partia Demokratyczna powraca".
Artykuł jest aktualizowany...