Interia współpracuje z czołowymi redakcjami na świecie. Co piątek w ramach cyklu "Interia Bliżej Świata" publikujemy najciekawsze teksty opiniotwórczych zagranicznych gazet. "Harvard Business Review" jest wiodącym amerykańskim magazynem biznesowym wydawanym przez filię Harvard Business School. Pierwszy numer dwumiesięcznika ukazał się ponad 100 lat temu - w 1922 roku. Czasopismo koncentruje się na strategii, innowacjach i przywództwie, dostarczając spostrzeżeń i porad najlepszych ekspertów biznesowych.

Twierdzimy, że jedną z głównych przyczyn rosnącego poziomu stresu jest ograniczona zdolność firm do pomiaru i ilościowego określenia problemu. Podczas gdy przedsiębiorstwa rygorystycznie mierzą ryzyko finansowe, operacyjne i wizerunkowe, sugerujemy, że równie dobrze byłoby zacząć mierzyć stres i zarządzać nim jako ryzykiem biznesowym.

Z naszych danych wynika, że pracownicy doświadczający wysokiego stresu zgłaszają 2,5 razy więcej roszczeń zdrowotnych niż ich koledzy o niskim poziomie stresu. Stanowi to bezpośrednie obciążenie finansowe dla firm, które ubezpieczają się samodzielnie (ta uwaga znajduje zastosowanie przede wszystkim w warunkach amerykańskiego rynku pracy - przyp. Interia).

Ponadto 12 proc. pracowników biorących udział w naszym badaniu przyznało się do popełniania błędów, niedotrzymywania terminów lub wybierania tzw. drogi na skróty w sposób, który mógłby stać w sprzeczności z przepisami. Pracownicy narażeni na wysoki stres są do takich działań 11 razy bardziej skłonni.

Stres w miejscu pracy - jak go zmierzyć?

Pierwszym i prawdopodobnie najważniejszym krokiem w zarządzaniu ryzykiem stresu jest dokładny pomiar stresu we własnej organizacji. Wielu menedżerów mówiło nam, że postrzegają stres jako zbyt subiektywny lub osobisty problem, aby można go było określić ilościowo.

Zmierzenie poziomu stresu wśród pracowników to ważne wyzwanie, przed którym stoją menedżerowie

Zmierzenie poziomu stresu wśród pracowników to ważne wyzwanie, przed którym stoją menedżerowie Nancy Honey / Connect Images AFP

Strefa średnia: Stres jest czasami podwyższony, ale nie do poziomu krytycznego - ryzyko jest więc podwyższone, ale można sobie z nim poradzić. Pracownicy z tej grupy zgłaszają, że "czasami" czują się zestresowani. Chociaż często stres wydaje się produktywny, w uporczywym i umiarkowanym wydaniu - bez odpowiedniej regeneracji - może osłabiać koncentrację, kreatywność i pracę zespołową.

Strefa wysoka: Stres jest ciągły lub na tyle silny, że dotyka pracowników przewlekle, co zwiększa ryzyko dla firmy. Pracownicy zgłaszają, że czują się zestresowani "często" lub "przez cały czas". W porównaniu z kolegami o niskim poziomie stresu pracownicy ci biorą osiem razy więcej dni chorobowych, są 3,7 razy bardziej skłonni do rozważania odejścia i czterokrotnie bardziej narażeni na brak zaangażowania. Z naszych danych wynika, że grupa ta stanowi około 45 proc. siły roboczej.

Na przykład: jeden z międzynarodowych klientów, z którym współpracowaliśmy, wykorzystał termometr ryzyka stresu, aby ocenić, w jaki sposób różne poziomy stresu odnoszą się do odporności na stres w całej organizacji, w podziale na działy i regiony. Po przeprowadzeniu wstępnej ankiety dotyczącej stresu, przeprowadził ankietę uzupełniającą, w której zadano pytanie: "Jak bardzo jesteś pewny swojej zdolności do skutecznego radzenia sobie ze stresem?", aby ocenić poziom odporności na stres.

Analiza odporności pokazuje, w jaki sposób pracownicy mogą skutecznie odzyskać i utrzymać wydajność w warunkach stresu. Zapewnia również perspektywiczną miarę ryzyka i gotowości, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych. Firma odkryła, że jej menedżerowie doświadczają wyższego poziomu odczuwanego stresu niż inni, ale zgłaszają również wyższą odporność, co podkreśla znaczenie wyposażenia przyszłych liderów w umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Badanie ujawniło także obszary ryzyka w całej firmie, takie jak długotrwały siedzący tryb życia, zmniejszona postrzegana produktywność i brak pewności co do zdolności do radzenia sobie ze stresem. Spostrzeżenia te były udostępniane na spotkaniach zespołu kierowniczego i zaowocowały strategicznymi interwencjami, w tym zaplanowanymi przerwami na ruch i kampanią na rzecz zdrowych nawyków.