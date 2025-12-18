Wołodymyr Zełenski wylądował w Warszawie. Są zdjęcia z lotniska
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wylądował na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Oficjalna wizyta ukraińskiego przywódcy w Polsce rozpocznie się w piątek. Planowane jest spotkanie w cztery oczy z Karolem Nawrockim, rozmowy delegacji, a także spotkania z marszałkami Sejmu i Senatu.
W skrócie
- Wołodymyr Zełenski wylądował w Warszawie i rozpocznie oficjalną wizytę w Polsce.
- Podczas wizyty przewidziano spotkania z prezydentem Polski, marszałkami Sejmu i Senatu oraz rozmowy delegacji.
- Główne tematy rozmów obejmują bezpieczeństwo, kwestie gospodarcze i historyczne oraz rozwiązania dla Ukrainy.
W czwartek późnym popołudniem Wołodymyr Zełenski wylądował w Warszawie. Wcześniej ukraiński przywódca był w Brukseli, gdzie spotkał się z przywódcami państw Unii Europejskiej.
Na forum UE trwa dyskusja nad wykorzystaniem zamrożonych rosyjskich środków finansowych i przekazaniem ich Ukrainie w ramach pożyczki reparacyjnej.
Wizyta prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce rozpocznie się oficjalnie w piątek o godzinie 10, kiedy gość zostanie uroczyście powitany w Pałacu Prezydenckim przez Karola Nawrockiego.
Następnie planowane jest spotkanie w cztery oczy prezydentów Polski i Ukrainy, po którym odbędą się rozmowy plenarne polskiej i ukraińskiej delegacji.
Głównymi tematami rozmów mają być kwestie bezpieczeństwa oraz sprawy gospodarcze, a także kwestie związane z trwającą wojną w Ukrainie oraz rozwiązaniami pokojowymi.
Jak ustalił dziennikarz Polsat News Grzegorz Urbanek, do Polski razem z Zełenskim przyleciał szef ukraińskiego IPN. Tematem rozmów delegacji ma być ekshumacja ofiar zbrodni na Wołyniu.
Wołodymyr Zełenski z wizytą w Polsce. W planie kilka spotkań
Zełenski uda się później do Sejmu, gdzie planowane jest spotkanie z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym. W budynku parlamentu gość z Ukrainy złoży kwiaty pod tablicą upamiętniającą posłów na Sejm RP poległych podczas II wojny światowej.
W rozmowie z ukraińskim przywódcą, oprócz Czarzastego, weźmie udział także wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska oraz szef komisji spraw zagranicznych Paweł Kowal.
Włodzimierz Czarzasty powiedział, że podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim "może będzie trzeba pewne słowa, które może przedtem padną z jakichś ust, prostować".
- Może będzie trzeba przypomnieć, co w tej sprawie ma do powiedzenia polski rząd, który kształtuje polską politykę zagraniczną - zauważył marszałek.
Później prezydent Ukrainy odwiedzi także Senat, gdzie o godz. 14 spotka się z marszałek Małgorzatą Kidawą-Błońską.