W skrócie Wołodymyr Zełenski wylądował w Warszawie i rozpocznie oficjalną wizytę w Polsce.

Podczas wizyty przewidziano spotkania z prezydentem Polski, marszałkami Sejmu i Senatu oraz rozmowy delegacji.

Główne tematy rozmów obejmują bezpieczeństwo, kwestie gospodarcze i historyczne oraz rozwiązania dla Ukrainy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W czwartek późnym popołudniem Wołodymyr Zełenski wylądował w Warszawie. Wcześniej ukraiński przywódca był w Brukseli, gdzie spotkał się z przywódcami państw Unii Europejskiej.

Na forum UE trwa dyskusja nad wykorzystaniem zamrożonych rosyjskich środków finansowych i przekazaniem ich Ukrainie w ramach pożyczki reparacyjnej.

Wizyta prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce rozpocznie się oficjalnie w piątek o godzinie 10, kiedy gość zostanie uroczyście powitany w Pałacu Prezydenckim przez Karola Nawrockiego.

Następnie planowane jest spotkanie w cztery oczy prezydentów Polski i Ukrainy, po którym odbędą się rozmowy plenarne polskiej i ukraińskiej delegacji.

Głównymi tematami rozmów mają być kwestie bezpieczeństwa oraz sprawy gospodarcze, a także kwestie związane z trwającą wojną w Ukrainie oraz rozwiązaniami pokojowymi.

Jak ustalił dziennikarz Polsat News Grzegorz Urbanek, do Polski razem z Zełenskim przyleciał szef ukraińskiego IPN. Tematem rozmów delegacji ma być ekshumacja ofiar zbrodni na Wołyniu.

Wołodymyr Zełenski z wizytą w Polsce. W planie kilka spotkań

Zełenski uda się później do Sejmu, gdzie planowane jest spotkanie z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym. W budynku parlamentu gość z Ukrainy złoży kwiaty pod tablicą upamiętniającą posłów na Sejm RP poległych podczas II wojny światowej.

W rozmowie z ukraińskim przywódcą, oprócz Czarzastego, weźmie udział także wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska oraz szef komisji spraw zagranicznych Paweł Kowal.

Włodzimierz Czarzasty powiedział, że podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim "może będzie trzeba pewne słowa, które może przedtem padną z jakichś ust, prostować".

- Może będzie trzeba przypomnieć, co w tej sprawie ma do powiedzenia polski rząd, który kształtuje polską politykę zagraniczną - zauważył marszałek.

Później prezydent Ukrainy odwiedzi także Senat, gdzie o godz. 14 spotka się z marszałek Małgorzatą Kidawą-Błońską.

''Federalnie rzecz biorąc'': Niemcy w 2025 - kryzys, nowy rząd, problemy Bundeswehry INTERIA.PL