Wołodymyr Zełenski wylądował w Warszawie. Są zdjęcia z lotniska

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wylądował na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Oficjalna wizyta ukraińskiego przywódcy w Polsce rozpocznie się w piątek. Planowane jest spotkanie w cztery oczy z Karolem Nawrockim, rozmowy delegacji, a także spotkania z marszałkami Sejmu i Senatu.

Wysiadanie delegacji państwowej z samolotu z widocznym herbem Ukrainy, oficjalne przywitanie przez wojskowego i innych przedstawicieli strony przyjmującej na lotnisku, wieczorna sceneria.
Wizyta Zełenskiego w Warszawie. Prezydent Ukrainy wylądował w PolscePolsat Newsmateriał zewnętrzny

W czwartek późnym popołudniem Wołodymyr Zełenski wylądował w Warszawie. Wcześniej ukraiński przywódca był w Brukseli, gdzie spotkał się z przywódcami państw Unii Europejskiej.

Na forum UE trwa dyskusja nad wykorzystaniem zamrożonych rosyjskich środków finansowych i przekazaniem ich Ukrainie w ramach pożyczki reparacyjnej.

Wizyta prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce rozpocznie się oficjalnie w piątek o godzinie 10, kiedy gość zostanie uroczyście powitany w Pałacu Prezydenckim przez Karola Nawrockiego.

    Następnie planowane jest spotkanie w cztery oczy prezydentów Polski i Ukrainy, po którym odbędą się rozmowy plenarne polskiej i ukraińskiej delegacji.

    Głównymi tematami rozmów mają być kwestie bezpieczeństwa oraz sprawy gospodarcze, a także kwestie związane z trwającą wojną w Ukrainie oraz rozwiązaniami pokojowymi.

    Jak ustalił dziennikarz Polsat News Grzegorz Urbanek, do Polski razem z Zełenskim przyleciał szef ukraińskiego IPN. Tematem rozmów delegacji ma być ekshumacja ofiar zbrodni na Wołyniu.

    Wołodymyr Zełenski z wizytą w Polsce. W planie kilka spotkań

    Zełenski uda się później do Sejmu, gdzie planowane jest spotkanie z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym. W budynku parlamentu gość z Ukrainy złoży kwiaty pod tablicą upamiętniającą posłów na Sejm RP poległych podczas II wojny światowej.

    W rozmowie z ukraińskim przywódcą, oprócz Czarzastego, weźmie udział także wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska oraz szef komisji spraw zagranicznych Paweł Kowal.

    Włodzimierz Czarzasty powiedział, że podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim "może będzie trzeba pewne słowa, które może przedtem padną z jakichś ust, prostować".

    - Może będzie trzeba przypomnieć, co w tej sprawie ma do powiedzenia polski rząd, który kształtuje polską politykę zagraniczną - zauważył marszałek.

    Później prezydent Ukrainy odwiedzi także Senat, gdzie o godz. 14 spotka się z marszałek Małgorzatą Kidawą-Błońską.

