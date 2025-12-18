W skrócie Prezydenci Polski i Ukrainy spotkają się w Pałacu Prezydenckim, aby omówić kwestie ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej.

W rozmowach uczestniczyć będą także szefowie IPN z obu krajów, a poza polityką historyczną poruszone zostaną tematy bezpieczeństwa i gospodarki.

Wołodymyr Zełenski spotka się również z marszałkami Sejmu i Senatu oraz złoży hołd polskim posłom poległym podczas II wojny światowej.

Dr hab. Karol Polejowski i Ołeksandr Afiorow mają być oficjalnie włączeni w skład delegacji Polski i Ukrainy i skupić się na temacie ekshumacji ofiar zbroni na Wołyniu. Strona ukraińska właśnie potwierdziła udział Afiorowa w rozmowach.

Polityka historyczna ma być jednym z trzech najważniejszych tematów w czasie rozmów prezydentów. Dwa pozostałe to bezpieczeństwo i kwestie gospodarcze.

Nowe ustalenia ws. spotkania Nawrocki-Zełenski

Wizyta prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce rozpocznie się oficjalnie w piątek o godzinie 10, kiedy gość zostanie uroczyście powitany w Pałacu Prezydenckim przez Karola Nawrockiego.

Następnie planowane jest spotkanie w cztery oczy prezydentów Polski i Ukrainy, po którym odbędą się rozmowy plenarne polskiej i ukraińskiej delegacji.

Zełenski uda się później do Sejmu, gdzie planowane jest spotkanie z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym. W budynku parlamentu gość z Ukrainy złoży kwiaty pod tablicą upamiętniającą posłów na Sejm RP poległych podczas II wojny światowej.

W rozmowie z ukraińskim przywódcą, oprócz Czarzastego, weźmie udział także wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska oraz szef komisji spraw zagranicznych Paweł Kowal.

Wołodymyr Zełenski w Polsce. Spotka się z Czarzastym oraz Kidawą-Błońską

Włodzimierz Czarzasty powiedział, że podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim "może będzie trzeba pewne słowa, które może przedtem padną z jakichś ust, prostować".

- Tak być powinno, gdyż politykę zagraniczną tworzy rząd, a wszystkie inne ciała powinny tę politykę przekazywać - podkreślił polityk.

Później prezydent Ukrainy odwiedzi także Senat, gdzie o godz. 14 spotka się z marszałek Małgorzatą Kidawą-Błońską.

