Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025. Kiedy, gdzie i jak je sprawdzić?

Agnieszka Boreczek

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową. Jednak samo podejście do egzaminu to często za mało. Aby dostać się do dobrej szkoły średniej, konieczne jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów, które potwierdzą poziom wiedzy ucznia. Kiedy będzie można poznać wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025 i dowiedzieć się, ile punktów udało się zdobyć? Przedstawiamy najważniejsze terminy, które warto zapamiętać.