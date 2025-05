Matura 2025 z języka polskiego , godz. 9:10. Na portalu X pojawiają się "przecieki". Słowo bierzemy w cudzysłów, bo o faktycznym przecieku mowa tylko wtedy, gdy pojawia się przed rozpoczęciem egzaminu. Tu zdjęcia arkusza wrzucane są już po tym, jak maturzyści zaczęli go rozwiązywać.

Każdego dnia pytaliśmy o te "przecieki" CKE. Dyrektor Robert Zakrzewski tłumaczył nam: - Na pierwszej stronie arkusza jest napisane, że materiał egzaminacyjny jest tajny do momentu rozpoczęcia egzaminu. Po 9 nie mam już wpływu na to, co się dzieje na salach egzaminacyjnych.