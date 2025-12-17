Kolejna tura negocjacji ws. Ukrainy. Delegacje USA i Rosji spotkają się w Miami
Delegacje USA i Rosji spotkają się w nadchodzący weekend w Miami - poinformował serwis Politico. Rozmowy mają dotyczyć porozumienia w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Tymczasem Władimir Putin zapowiada, że Kreml nie zrezygnuje ze swojej misji "wyzwolenia historycznych ziem". Media wskazują, że na próżno szukać w Moskwie zmiany dotychczasowego twardego stanowiska.
W skrócie
- Delegacje USA i Rosji mają spotkać się w Miami, aby omówić zakończenie wojny w Ukrainie.
- Strona amerykańska zapewnia, że uzyskała "mocne gwarancje bezpieczeństwa" dla Ukrainy, choć Moskwa zdaje się nadal nie zmieniać swojego stanowiska.
- Ponadto Władimir Putin zapowiedział, że Rosja nie zrezygnuje z "wyzwolenia swoich historycznych ziem".
Serwis Politico, powołując się na wtajemniczone źródła, poinformował w środę, że delegacje USA i Rosji spotkają się w nadchodzący weekend w Miami w ramach rozmów na temat zakończenia wojny w Ukrainie.
Miami. Delegacje USA i Rosji spotkają się, aby negocjować ws. Ukrainy
W skład rosyjskiej delegacji wejść ma wysłannik Władimira Putina - Kiriłł Dmitrijew, zaś po stronie amerykańskiej - Steve Witkoff i Jared Kushner.
Serwis nie podał więcej szczegółów na temat planowanych rozmów, jednak dojdzie do nich po rozmowach Witkoffa i Kushnera w Berlinie z przywódcami Ukrainy i państw europejskich.
Amerykańscy wysłannicy oznajmili po nich, że uzgodnili "mocne gwarancje bezpieczeństwa" dla Ukrainy i zapewniali, że są w stanie przekonać do ich akceptacji Moskwę. Według ich relacji europejscy rozmówcy mieli wyrazić zaskoczenie tymi zapewnieniami.
Oficjele z USA już w poniedziałek zapowiadali, że może dojść do rozmów w Miami, lecz sugerowali, że będą to rozmowy z Ukraińcami na szczeblu "roboczym" i wojskowym. Miały one dotyczyć szczegółów kwestii terytorialnych i gwarancji bezpieczeństwa.
Jak zaznaczył Politico, mimo zapewnień Witkoffa, że Rosja zaakceptuje porozumienie, Kreml nie zdradza oznak zmiany dotychczasowego twardego stanowiska.
Wojna w Ukrainie. Rosja nie zrezygnuje z misji "wyzwolenia historycznych ziem"
Dodajmy, że Władimir Putin zapowiedział w środę, że Rosja nie zrezygnuje z misji "wyzwolenia swoich historycznych ziem".
- Jeśli przeciwnik i jego zagraniczni partnerzy nie zechcą prowadzić merytorycznej dyskusji, Rosja wyzwoli swoje historyczne ziemie na polu bitwy - mówił Putin w trakcie spotkania z wysokimi rangą przedstawicielami rosyjskiego Ministerstwa Obrony.
Nazwał też państwa europejskie "świniami", które chciały "żerować na upadku Rosji". Putin mówił też o nadziei na dialog z Europą, lecz ocenił, że nie będzie to możliwe, dopóki obecne elity są u władzy.
- Wszyscy myśleli, że szybko zniszczą Rosję. Europejskie świnie natychmiast się do nich przyłączyły, licząc na zarobek - mówił Putin.
Sam Wołodymyr Zełenski przyznał także, że USA i Ukraina pozostają podzielone w kwestii ustępstw terytorialnych, jakich Putin zażądał od Kijowa.
- Dziś usłyszeliśmy sygnały z Moskwy, że przygotowują się na przyszły rok jako rok wojny. I te sygnały nie są skierowane tylko do nas. Ważne jest, aby nasi partnerzy to dostrzegli i zareagowali. Zwłaszcza nasi partnerzy w Stanach Zjednoczonych, którzy często mówią, że Rosja rzekomo chce zakończyć wojnę - mówił w środę prezydent Ukrainy.