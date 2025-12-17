W skrócie Delegacje USA i Rosji mają spotkać się w Miami, aby omówić zakończenie wojny w Ukrainie.

Strona amerykańska zapewnia, że uzyskała "mocne gwarancje bezpieczeństwa" dla Ukrainy, choć Moskwa zdaje się nadal nie zmieniać swojego stanowiska.

Ponadto Władimir Putin zapowiedział, że Rosja nie zrezygnuje z "wyzwolenia swoich historycznych ziem".

Serwis Politico, powołując się na wtajemniczone źródła, poinformował w środę, że delegacje USA i Rosji spotkają się w nadchodzący weekend w Miami w ramach rozmów na temat zakończenia wojny w Ukrainie.

Miami. Delegacje USA i Rosji spotkają się, aby negocjować ws. Ukrainy

W skład rosyjskiej delegacji wejść ma wysłannik Władimira Putina - Kiriłł Dmitrijew, zaś po stronie amerykańskiej - Steve Witkoff i Jared Kushner.

Serwis nie podał więcej szczegółów na temat planowanych rozmów, jednak dojdzie do nich po rozmowach Witkoffa i Kushnera w Berlinie z przywódcami Ukrainy i państw europejskich.

Amerykańscy wysłannicy oznajmili po nich, że uzgodnili "mocne gwarancje bezpieczeństwa" dla Ukrainy i zapewniali, że są w stanie przekonać do ich akceptacji Moskwę. Według ich relacji europejscy rozmówcy mieli wyrazić zaskoczenie tymi zapewnieniami.

Oficjele z USA już w poniedziałek zapowiadali, że może dojść do rozmów w Miami, lecz sugerowali, że będą to rozmowy z Ukraińcami na szczeblu "roboczym" i wojskowym. Miały one dotyczyć szczegółów kwestii terytorialnych i gwarancji bezpieczeństwa.

Jak zaznaczył Politico, mimo zapewnień Witkoffa, że Rosja zaakceptuje porozumienie, Kreml nie zdradza oznak zmiany dotychczasowego twardego stanowiska.

Wojna w Ukrainie. Rosja nie zrezygnuje z misji "wyzwolenia historycznych ziem"

Dodajmy, że Władimir Putin zapowiedział w środę, że Rosja nie zrezygnuje z misji "wyzwolenia swoich historycznych ziem".

- Jeśli przeciwnik i jego zagraniczni partnerzy nie zechcą prowadzić merytorycznej dyskusji, Rosja wyzwoli swoje historyczne ziemie na polu bitwy - mówił Putin w trakcie spotkania z wysokimi rangą przedstawicielami rosyjskiego Ministerstwa Obrony.

Nazwał też państwa europejskie "świniami", które chciały "żerować na upadku Rosji". Putin mówił też o nadziei na dialog z Europą, lecz ocenił, że nie będzie to możliwe, dopóki obecne elity są u władzy.

- Wszyscy myśleli, że szybko zniszczą Rosję. Europejskie świnie natychmiast się do nich przyłączyły, licząc na zarobek - mówił Putin.

Sam Wołodymyr Zełenski przyznał także, że USA i Ukraina pozostają podzielone w kwestii ustępstw terytorialnych, jakich Putin zażądał od Kijowa.

- Dziś usłyszeliśmy sygnały z Moskwy, że przygotowują się na przyszły rok jako rok wojny. I te sygnały nie są skierowane tylko do nas. Ważne jest, aby nasi partnerzy to dostrzegli i zareagowali. Zwłaszcza nasi partnerzy w Stanach Zjednoczonych, którzy często mówią, że Rosja rzekomo chce zakończyć wojnę - mówił w środę prezydent Ukrainy.

