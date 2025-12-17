W skrócie Estonia rozpoczęła budowę bunkrów i umocnień na granicy z Rosją w ramach Bałtyckiej Linii Obrony.

Projekt obejmuje łącznie 600 bunkrów i 40 kilometrów rowów przeciwpancernych, a zakończenie prac planowane jest na 2027 rok.

Umocnienia mają chronić kraj przed potencjalnym atakiem, szczególnie przed rosyjską artylerią.

O postępach w budowie poinformowało na swojej stronie Estońskie Centrum Inwestycji Obronnych (ECDI). Przygotowania obiektów o charakterze obronnym w północno-wschodniej i południowo-wschodniej Estonii mają zakończyć się w 2027 roku.

Przygotowywane przez Estończyków umocnienia są częścią projektu Bałtyckiej Linii Obrony, w którym udział biorą także Litwa i Łotwa.

- Z przyjemnością informuję, że do ukończonych wcześniej systemów przeszkód, dołączyły teraz kolejne namacalne wzmocnienia w postaci bunkrów, które powstały w ramach Bałtyckiej Linii Obrony - przekazała Kadi-Kai Kollo z ECDI.

Estonia. Ruszyła budowa pierwszych bunkrów na granicy z Rosją

Kollo dodała, że w ramach pierwszej fazy realizacji projektu zbudowanych zostanie łącznie 28 bunkrów. W najbliższej przyszłości ma powstać także odcinek rowu przeciwpancernego o długości ponad trzech kilometrów.

- Następnie przejdziemy do zakupu i instalacji kolejnych 600 bunkrów, którą zamierzamy zakończyć najpóźniej do końca 2027 roku - wyjaśniła.

Postępy w budowie umocnień skomentował także podpułkownik Colonel Ainar Afanasjev, główny inżynier Estońskich Sił Zbrojnych, cytowany przez ECDI. Podkreślił, że lokalizacja bunkrów została wybrana bardzo ostrożnie, aby była w pełni zgodna z planami obronnymi Estonii i specyfiką terenu.

- Niezbędne jest, aby decyzje te były dobrze przemyślane i skoordynowane z jednostkami wojskowymi - dodał.

Zadaniem bunkrów ma być przede wszystkim ochrona przed bezpośrednimi trafieniami amunicją artyleryjską kalibru 152 mm, która jest szeroko stosowana przez siły zbrojne Rosji.

