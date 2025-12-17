Kraj NATO przygotowuje się do obrony przed Rosją. Ruszyła budowa umocnień
Estonia rozpoczęła budowę pierwszych pięciu bunkrów, które powstaną na granicy z Rosją w ramach Bałtyckiej Linii Obrony. W najbliższych miesiącach ma powstać kolejne kilkadziesiąt tego typu instalacji. Łącznie Estończycy planują przygotować 600 bunkrów i 40 kilometrów rowów przeciwpancernych.
W skrócie
- Estonia rozpoczęła budowę bunkrów i umocnień na granicy z Rosją w ramach Bałtyckiej Linii Obrony.
- Projekt obejmuje łącznie 600 bunkrów i 40 kilometrów rowów przeciwpancernych, a zakończenie prac planowane jest na 2027 rok.
- Umocnienia mają chronić kraj przed potencjalnym atakiem, szczególnie przed rosyjską artylerią.
O postępach w budowie poinformowało na swojej stronie Estońskie Centrum Inwestycji Obronnych (ECDI). Przygotowania obiektów o charakterze obronnym w północno-wschodniej i południowo-wschodniej Estonii mają zakończyć się w 2027 roku.
Przygotowywane przez Estończyków umocnienia są częścią projektu Bałtyckiej Linii Obrony, w którym udział biorą także Litwa i Łotwa.
- Z przyjemnością informuję, że do ukończonych wcześniej systemów przeszkód, dołączyły teraz kolejne namacalne wzmocnienia w postaci bunkrów, które powstały w ramach Bałtyckiej Linii Obrony - przekazała Kadi-Kai Kollo z ECDI.
Estonia. Ruszyła budowa pierwszych bunkrów na granicy z Rosją
Kollo dodała, że w ramach pierwszej fazy realizacji projektu zbudowanych zostanie łącznie 28 bunkrów. W najbliższej przyszłości ma powstać także odcinek rowu przeciwpancernego o długości ponad trzech kilometrów.
- Następnie przejdziemy do zakupu i instalacji kolejnych 600 bunkrów, którą zamierzamy zakończyć najpóźniej do końca 2027 roku - wyjaśniła.
Postępy w budowie umocnień skomentował także podpułkownik Colonel Ainar Afanasjev, główny inżynier Estońskich Sił Zbrojnych, cytowany przez ECDI. Podkreślił, że lokalizacja bunkrów została wybrana bardzo ostrożnie, aby była w pełni zgodna z planami obronnymi Estonii i specyfiką terenu.
- Niezbędne jest, aby decyzje te były dobrze przemyślane i skoordynowane z jednostkami wojskowymi - dodał.
Zadaniem bunkrów ma być przede wszystkim ochrona przed bezpośrednimi trafieniami amunicją artyleryjską kalibru 152 mm, która jest szeroko stosowana przez siły zbrojne Rosji.