Kraj NATO przygotowuje się do obrony przed Rosją. Ruszyła budowa umocnień

Dorota Hilger

Estonia rozpoczęła budowę pierwszych pięciu bunkrów, które powstaną na granicy z Rosją w ramach Bałtyckiej Linii Obrony. W najbliższych miesiącach ma powstać kolejne kilkadziesiąt tego typu instalacji. Łącznie Estończycy planują przygotować 600 bunkrów i 40 kilometrów rowów przeciwpancernych.

Naszywka z flagą Estonii umieszczona na mundurze wojskowym w kamuflażu, fragment uzbrojenia oraz ręka żołnierza w charakterystycznej, ochronnej rękawicy, otoczona naturalną roślinnością.
Estonia. Ruszyła budowa pierwszych bunkrów na granicy z RosjąNurPhotoGetty Images

  • Estonia rozpoczęła budowę bunkrów i umocnień na granicy z Rosją w ramach Bałtyckiej Linii Obrony.
  • Projekt obejmuje łącznie 600 bunkrów i 40 kilometrów rowów przeciwpancernych, a zakończenie prac planowane jest na 2027 rok.
  • Umocnienia mają chronić kraj przed potencjalnym atakiem, szczególnie przed rosyjską artylerią.
O postępach w budowie poinformowało na swojej stronie Estońskie Centrum Inwestycji Obronnych (ECDI). Przygotowania obiektów o charakterze obronnym w północno-wschodniej i południowo-wschodniej Estonii mają zakończyć się w 2027 roku.

Przygotowywane przez Estończyków umocnienia są częścią projektu Bałtyckiej Linii Obrony, w którym udział biorą także Litwa i Łotwa.

- Z przyjemnością informuję, że do ukończonych wcześniej systemów przeszkód, dołączyły teraz kolejne namacalne wzmocnienia w postaci bunkrów, które powstały w ramach Bałtyckiej Linii Obrony - przekazała Kadi-Kai Kollo z ECDI.

Estonia. Ruszyła budowa pierwszych bunkrów na granicy z Rosją

Kollo dodała, że w ramach pierwszej fazy realizacji projektu zbudowanych zostanie łącznie 28 bunkrów. W najbliższej przyszłości ma powstać także odcinek rowu przeciwpancernego o długości ponad trzech kilometrów.

    - Następnie przejdziemy do zakupu i instalacji kolejnych 600 bunkrów, którą zamierzamy zakończyć najpóźniej do końca 2027 roku - wyjaśniła.

    Postępy w budowie umocnień skomentował także podpułkownik Colonel Ainar Afanasjev, główny inżynier Estońskich Sił Zbrojnych, cytowany przez ECDI. Podkreślił, że lokalizacja bunkrów została wybrana bardzo ostrożnie, aby była w pełni zgodna z planami obronnymi Estonii i specyfiką terenu.

    - Niezbędne jest, aby decyzje te były dobrze przemyślane i skoordynowane z jednostkami wojskowymi - dodał.

    Zadaniem bunkrów ma być przede wszystkim ochrona przed bezpośrednimi trafieniami amunicją artyleryjską kalibru 152 mm, która jest szeroko stosowana przez siły zbrojne Rosji.

