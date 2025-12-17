W skrócie Minister Waldemar Żurek apeluje do prezydenta o szybkie podpisanie ustawy, dotyczącej świadczeń mieszkaniowych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Nowelizacja ustawy została przyjęta przez Sejm i Senat i czeka na podpis prezydenta.

Dzięki ustawie strażnicy więzienni zyskają miesięczne świadczenie mieszkaniowe, podobne do tego, które przysługuje m.in. policjantom.

W listopadzie Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej. Nowe zapisy dotyczą m.in. wypłacania świadczenia mieszkaniowego strażnikom więziennym, które obecnie otrzymują m.in. policjanci.

Ustawa czeka aktualnie na podpis prezydenta.

Żurek nalega na podpis prezydenta. Ustawa ma pomóc pracownikom Służby Więziennej

"Panie prezydencie, Święta to czas, w którym nie trzyma się ważnych decyzji w szufladzie do ostatniej chwili" - napisał w środę na platformie X szef Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Minister zaznaczył, że w sprawie nie chodzi o symbol polityczny, ale o "realne poczucie bezpieczeństwa" tysięcy rodzin. Jak dodał, ustawa ta byłaby wsparciem "tak ważnej formacji, jaką jest Służba Więzienna".

Zdaniem Żurka prace nad ustawą przebiegły w Sejmie i Senacie szybko i zgodnie. "Dziś 28 tysięcy funkcjonariuszy i ich bliskich wypatruje dobrych, przedświątecznych nowin" - stwierdził.

Minister sprawiedliwości: Mnożą się wątpliwości, czy nie będzie weta

Ustawa - jak ocenił Waldemar Żurek - nie budzi wątpliwości, ale emocje rosną, ponieważ czas mija, a podpisu pod nią nadal brakuje. Rząd liczy na możliwość zrealizowania świadczeń dla funkcjonariuszy z SW jeszcze w grudniu. "Ten podpis może być dla nich ważnym świątecznym sygnałem, że państwo widzi ich służbę, rozumie jej ciężar i potrafi działać bez zbędnej zwłoki" - dodał minister.

Prokurator generalny stwierdził też, że "zapewne w głowach wielu mnożą się wątpliwości, czy nie będzie weta".

Zaapelował do prezydenta, by ten złożył podpis pod ustawą: "Przekażmy ją niezwłocznie do ogłoszenia i wcielenia w życie. Proszę nie psuć Świąt więziennikom i ich rodzinom".

"Odpowiedzialność państwa polega także na szacunku wobec ludzi, którzy mu służą" - podsumował Żurek.

Co zakłada nowelizacja ustawy o Służbie Więziennej?

Projekt nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw został złożony w Sejmie 14 listopada. Trzy dni później skierowano go do pierwszego czytania. 21 listopada dokument został uchwalony przez Sejm i przekazany do Senatu, który nie zgłosił poprawek. Ostatecznie ustawa trafiła do podpisu na biurko prezydenta 28 listopada.

Według ustawy funkcjonariusze Służby Więziennej zyskają prawo do świadczenia mieszkaniowego. "Rozwiązanie jest wzorowane na podobnym świadczeniu, które przysługuje funkcjonariuszom służb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji" - uzasadniono we wniosku.

Wsparcie mieszkaniowe ma być wypłacane co miesiąc, a jego wysokość będzie zależała od miejsca służby. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2025 r.

