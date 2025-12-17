Tajemnicze odkrycie we francuskim porcie. Sprzęt mogli zamontować Rosjanie

Na jednym ze statków w Sete, na południu Francji, znaleziono zaawansowany sprzęt szpiegowski. Urządzenia mogły posiadać funkcje zdalnego sterowania - przekazał minister spraw wewnętrznych Francji Laurent Nunez. - Śledczy podejrzewają cios wymierzony ze strony obcego państwa - podkreślił polityk. Trop prowadzi do Rosji.

Akcja francuskich służb specjalnych w Sete. Na statku odkryto system szpiegujący.

W skrócie

  • Na promie w Sete we Francji odkryto zaawansowany sprzęt szpiegowski mogący umożliwiać zdalne sterowanie statkiem.
  • Śledztwo prowadzi francuska agencja wywiadu, a podejrzenia kierowane są w stronę ingerencji obcego państwa.
  • W ostatnich tygodniach miały miejsce także inne incydenty naruszające bezpieczeństwo, w tym loty dronów nad strategiczną francuską bazą wojskową.
Tajemnicze narzędzie szpiegowskie znaleziono w ubiegłym tygodniu na włoskim promie "Fantastic" w pobliżu portu Sete.

O tym, że system sterowania statku może być zakłócany przez zewnętrzny mechanizm służby agencji wywiadu francuskiego dowiedziały się od włoskich śledczych.

- Sprawcy próbowali włamać się do systemu informatycznego statku... Śledczy podejrzewają cios wymierzony ze strony obcego państwa - powiedział w środę na antenie France Info minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez.

Francja wszczyna śledztwo po odkryciu na statku. Znaleziono narzędzie szpiegowskie

Nunez dodał, że w chwili wejścia agentów na pokład prom był zacumowany i spokojnie unosił się na wodach Morza Śródziemnego. Jak udało się ustalić, jego oprogramowanie - służące m.in. do wspomagania utrzymania kursu - było zainfekowane przez wirusa typu trojan, który mógł umożliwiać zdalne sterowanie statkiem.

Właściciel promu, firma GNV, podała w komunikacie, że "zidentyfikowano i zneutralizowano bez konsekwencji próbę włamania do systemów informatycznych, które są skutecznie chronione".

Z kolei prokuratura w Paryżu poinformowała o wszczęciu śledztwa w tej sprawie. Do działań wyznaczono agencję wywiadowczą DGSI. Jej zadaniem jest wykrywanie poważnych przestępstw godzących w interes państwa.

    Akty godzące w bezpieczeństwo Francji. Trop wiedzie do Rosji

    Francuskie media - powołując się na wypowiedzi polityków - podają, że obecnie najbardziej prawdopodobny trop zakłada ingerencję Rosji w bezpieczeństwo Francji. - To jest wpływ z zagranicy. Aktualnie takie ingerencje bardzo często pochodzą z tego samego kraju - podkreślił minister Nunez, nie podając więcej szczegółów.

    Według France Info w sprawie zatrzymano dwóch członków załogi promu. Są to bułgarski marynarz i obywatel Łotwy. Pierwszy z nich został zwolniony z aresztu po zakończeniu czynności policyjnych, drugiemu natomiast postawiono zarzuty "ingerowania w zautomatyzowany system w celu osiągnięcia korzyści dla obcego państwa", działalności w zorganizowanej grupie przestępczej i posiadaniu sprzętu, który może gromadzić informacje i przekazywać je do zagranicznego wywiadu.

    Łotysz został objęty środkiem zapobiegawczym w postaci tymczasowego aresztu. - Teza, że był powiązany z Rosją, wydaje mi się nietrafiona - przekazał dla France Info adwokat mężczyzny.

      Próba destabilizacji Francji? Drony nad podwodnymi okrętami atomowymi

      W ostatnich kilku tygodniach we Francji dochodziło do aktów, które mogą wskazywać na próbę destabilizacji bezpieczeństwa państwa. Dziennik "Le Parisien" ustalił m.in., że na początku grudnia nad bazą Ile Longue - strategicznym punktem francuskiego odstraszania nuklearnego - przeleciały niezidentyfikowane drony. Wojsko zdecydowało się wówczas otworzyć ogień, chroniąc stacjonujące tam okręty podwodne.

      Organy ścigania we Francji nie potwierdziły, że przypadki naruszeń bezpieczeństwa w kraju są bezpośrednio powiązane z Rosją. W każdym z nich jednak - jak twierdzono - celem ma być destabilizacja sytuacji i prawdopodobnie zebranie danych dla obcych sił.

      Źródło: France Info, "Le Parisien"

