Zaginęła 16-letnia Patrycja. Policja apeluje o pomoc

Patrycja Kielanowicz ostatni raz była widziana 5 lipca bieżącego roku w miejscu zamieszkania - przy ul. Łowieckiej 19 we Wrocławiu. "Nastolatka wyszła z domu i do chwili obecnej nie nawiązała kontaktu z matką" - powiadomił mł. asp. Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.