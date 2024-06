Wyrok sądu ws. śmierci na wrocławskiej izbie wytrzeźwień. Uzasadnienie

Dwie pracownice ośrodka - osoba wykonująca obowiązki opiekunki depozytariusza i kierownik zmiany , gdy wezwani do izby wytrzeźwień ratownicy medyczni uznali czynności ratunkowe za bezskuteczne , "podżegały ich do utrudnienia postępowania karnego związanego z nieumyślnym spowodowaniem śmierci poszkodowanego, a także do poświadczenia nieprawdy w karcie zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego i karcie medycznych czynności ratunkowych, jak też czasu nastąpienia zgonu" - podała prokuratura.

Jest wyrok sądu ws. śmierci Ukraińca we Wrocławiu. Siedem osób winnych

Do wydarzeń opisanych w akcie oskarżenia doszło 30 lipca 2021 r. Policję powiadomili ratownicy pogotowia ratunkowego wezwani do interwencji na przystanku MPK we Wrocławiu. Zdaniem służb pijany mężczyzna był agresywny. Nie było wskazań, by musiał trafić do szpitala, więc funkcjonariusze zawieźli go do izby wytrzeźwień, gdzie 25-letni Dmytro N. zmarł.