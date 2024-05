Tragedia podczas interwencji policji. Prokuratura postawiła zarzuty

Inowrocław. Tragedia podczas policyjnej interwencji. Jest ruch prokuratury

Dodała, że jest to przestępstwo zagrożone karą do 15 lat pozbawienia wolności. - Z tego powodu prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy - podkreśliła Adamska-Okońska. Dodała też, że mundurowi nie mieli długiego stażu w policji. Jeden był funkcjonariuszem od ponad roku, a drugi ponad sześć lat. - Nie byli to funkcjonariusze bardzo doświadczeni - dodała.