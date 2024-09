Premier o zmianach w prognozach. "Musimy być perfekcyjnie przygotowani"

- Prognozy nie są przesadnie alarmujące. (...) Jeśli można się czegoś spodziewać to lokalnych podtopień i tak zwanych powodzi błyskawicznych - powiedział premier w piątek we Wrocławiu po odprawie służb w związku z intensywnymi opadami deszczu. Jak podał wojewoda dolnośląski, skala opadów deszczu, która ma spaść w najbliższym czasie na Dolnym Śląsku, jest porównywalna do tej poprzedzającej powódź z 1997 r.