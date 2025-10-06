Pościg za żołnierzem w Elblągu. Padły strzały

W skrócie Żandarmeria Wojskowa zatrzymała żołnierza podejrzanego o kradzież mienia z jednostki wojskowej w Elblągu.

Podczas pościgu żołnierz próbował potrącić jednego z żandarmów, a funkcjonariusze oddali strzały ostrzegawcze i przebili opony jego auta.

Sprawę prowadzi wydział ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, nikt nie został ranny.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 16.

- Żołnierze z oddziału żandarmerii wojskowej w Elblągu, działając na podstawie postanowienia prokuratora, usiłowali zatrzymać na terenie miasta żołnierza podejrzewanego o kradzież mienia na szkodę jednostki wojskowej - powiedział rzecznik komendanta głównego ŻW ppłk Paweł Durka.

Żołnierz poruszał się prywatnym samochodem. Nie zareagował na polecenie zatrzymania pojazdu.

Podczas pościgu na ulicy Obrońców Pokoju w Elblągu mężczyzna usiłował potrącić jednego z żandarmów.

Żołnierze oddali strzały ostrzegawcze, ścigany jednak nadal się nie zatrzymywał.

- Wobec braku reakcji kierującego, który swoim zachowaniem stwarzał realne zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób, przestrzelili opony w jego pojeździe i dokonali jego zatrzymania - dodał rzecznik. Podkreślił, że nikt nie został ranny.

Sprawą zajmuje się wydział ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Informację jako pierwsza podała stacja RMF FM.

