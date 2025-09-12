W skrócie Straż Graniczna i Żandarmeria Wojskowa zatrzymały Afgańczyka poszukiwanego za ataki na polskich żołnierzy na granicy z Białorusią.

Mężczyźnie grozi do 30 lat więzienia za czynną napaść na funkcjonariuszy oraz udział w przerzucie migrantów.

W lipcu doszło do innego zatrzymania mężczyzny z Afganistanu, który ranił polskiego żołnierza.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała w piątkowym komunikacie o wspólnej akcji Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. W dniu 10 września zatrzymały one obywatela Afganistanu Ahmada K.

Afgańczyk w rękach służb. Grozi mu do 30 lat więzienia

Jak podają śledczy, ujęty mężczyzna poszukiwany był listem gończym przez 8. Wydział do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

"Podejrzany jest o ataki na polskich żołnierzy pełniących służbę na granicy z Białorusią. Wymieniony Afgańczyk pełnił też ważną rolę w procederze przerzutu migrantów z Białorusi do Polski" - czytamy.

Prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzut czynnej napaści na żołnierzy Rzeczpospolitej Polskiej, przesłuchał w charakterze podejrzanego, a następnie skierował wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.

Sąd przychylił się do wniosku i zastosował wobec Afgańczyka trzymiesięczny areszt. Za popełnione czyny grozi mu kara pozbawienia wolności do 30 lat.

Presja na granicy polsko-białoruskiej. Migrant zaatakował żołnierza

W lipcu na granicy z Białorusią doszło do incydentu, w wyniku którego ranny został polski żołnierz. Po tym zdarzeniu Prokuratura Rejonowa Białystok-Północ wszczęła postępowanie z art. 223 par. 1 Kodeksu karnego (czynna napaść na funkcjonariusza publicznego - red.) ws. ataku na wojskowego.

Komunikat opublikowała także 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana, która podała, że dziewięciu migrantów z Afganistanu miało zaatakować żołnierzy kamieniami, korzystając z trudnego terenu.

Żołnierze oddali strzały z broni gładkolufowej, ale migranci przekroczyli granicę. Jeden z nich miał wtedy zaatakować polskiego żołnierza. Ranny został przewieziony do szpitala, jego stan był stabilny. Agresywny migrant został zidentyfikowany i trafił w ręce Straży Granicznej. Umieszczono go w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

