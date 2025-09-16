Strzały na ulicach Gdyni. Kierowca "wyrzucił zawiniątko"
Policjanci przeprowadzili pościg ulicami Gdyni (woj. pomorskie) za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. W trakcie ucieczki mężczyzna doprowadził do kolizji z dwoma radiowozami. Ostatecznie, kiedy został schwytany, okazało się, że 52-latek w przeszłości był notowany za szereg przestępstw. Ponadto miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdem.
W skrócie
- Policjanci z Gdyni ścigali kierowcę volkswagena, który nie zatrzymał się do kontroli i uciekał ulicami miasta.
- Podczas pościgu doszło do dwóch kolizji radiowozów oraz oddano strzały alarmowe. Nikomu nic się nie stało.
- Kierowca został zatrzymany po pieszej ucieczce, miał cofnięte uprawnienia i był wcześniej notowany za różne przestępstwa.
Do policyjnego pościgu ulicami Gdyni doszło we wtorkowy poranek. Jak przekazała Interii oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni kom. Jolanta Grunert zdarzenie miało miejsce około godz. 6:40 na ul. Chylońskiej.
Tam policjanci z Chyloni, jadąc oznakowanym radiowozem, chcieli zatrzymać do kontroli kierującego volkswagenem. Kierowca jednak się nie zatrzymał i zaczął uciekać ul. Morską w stronę Estakady Kwiatkowskiego.
Gdynia. Policyjny pościg ulicami miasta. Oddano strzały alarmowe
W nadesłanym Interii komunikacie przekazano, że kierowca zjechał na estakadę, a następnie na obwodnicę Trójmiasta, po czym zjechał na ul. Chwarznieńską.
"Policjanci użyli radiowozu jako środka przymusu bezpośredniego, ale kierowca volkswagena nie zatrzymał się, tylko doprowadzając do kolizji z radiowozem dalej uciekał" - informuje policja.
Mundurowi alarmowo oddali trzy strzały. Nikomu nic się nie stało. Po chwili do akcji dołączyli funkcjonariusze z Chwarzna, a kierowca doprowadził do kolizji z ich radiowozem, po czym kontynuował ucieczkę.
"Ucieczka zakończyła się przy ul. Koperkowej, gdzie kierowca volkswagena porzucił auto, wyrzucając zawiniątko z białą substancją" - dodano w komunikacie. Dalej mężczyzna uciekał pieszo, jednak został zatrzymany przez policjantów z Chwarzna.
Gdynia. Uciekający kierowca w rękach policji. W przeszłości był notowany
Okazało się, że kierujący volkswagenem to 52-letni mieszkaniec Gdyni. Mężczyzna miał wydaną decyzję przez urząd miasta o cofnięciu uprawnień.
"Ponadto okazało się, że 52-latek był już notowany za narkotyki, groźby karalne, kierowanie w stanie nietrzeźwości, znieważenie i naruszenie nietykalności funkcjonariusza" - przekazała Interii kom. Jolanta Grunert w nadesłanym komunikacie.
Na miejsce zadysponowano grupę dochodzeniowo-śledczą, technika kryminalistyki, a o zdarzeniu poinformowana została prokuratura. Policjanci ustalają szczegóły incydentu.
Jako pierwsze o zdarzeniu poinformowało RMF FM.