Nowe informacje z Wrocławia. "Nie czujemy się do końca uspokojeni"

Mieszkańcy Wrocławia cały czas z niepokojem śledzą poziom Odry . Według najnowszych szacunków Wód Polskich kulminacja fali na stacji hydrologicznej Trestno (tuż obok miejsca, w którym rzeka wpływa do Wrocławia) o północy w czwartek wyniesie 559 cm . Podczas powodzi tysiąclecia w 1997 roku w tym miejscu woda sięgnęła 724 cm.

Podczas posiedzenia sztabu kryzysowego Jacek Sutryk zaznaczył, że choć prognozy dla Wrocławia są optymistyczne, miasto działa tak, by być przygotowanym na najgorszy możliwy scenariusz .

- Nie czujemy się do końca uspokojeni (...) Chcemy być czujni do końca - tłumaczył prezydent miasta. Obecnie na kilkunastu osiedlach Wrocławia działają punkty pomocowe , w których mieszkańcy mogą porozmawiać z zespołami urzędników, aby zasięgnąć informacji i uzyskać odpowiedź na wszystkie pytania.

Powódź 2024. Prezydent Wrocławia: Obserwujemy stan wałów

- Objechałem dziś wszystkie miejsca. Ostatnim była nasza infrastruktura krytyczna, oczyszczalnia ścieków. Tam zabezpieczamy kolektor, by zachować ciągłość pracy i by nie doszło do podtopień powodowanych wyrzutami - mówił Jacek Sutryk. Na miejscu czuwają m.in. żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.