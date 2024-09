Przed południem w czwartek w Dreźnie na Łabie spodziewana jest kulminacyjna fala powodziowa. Choć sytuacji w Niemczech nie można porównać do tego, co wydarzyło się w Polsce, również tam służby przygotowują się do ewentualnych powodzi. Poziom wody w rzece w stolicy Saksonii przekroczył sześć metrów, obowiązuje trzeci stopień zagrożenia powodziowego, na razie jego podwyższenie do czwartego, najwyższego, nie jest spodziewane.