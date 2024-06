Atak na granicy. "Funkcjonariusz uderzony konarem w głowę"

Jak czytamy w komunikacie straży, mundurowi został w poniedziałek rano uderzony konarem w głowę przez "grupę agresywnych osób". Stało się to nieopodal Białowieży . Funkcjonariusz przebywa obecnie w szpitalu . - Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - przekazał nam ppłk Andrzej Juźwiak , rzecznik komendanta głównego SG.

Z kolei rzeczniczka podlaskiej SG sprecyzowała, że do ataku doszło około godz. 4:00 rano . Przeprowadziło go około dziesięciu agresywnych osób na odcinku granicy, którego zabezpieczeniem jest stalowa zapora . Rzucali oni w kierunku polskich służb kamieniami, grubymi gałęziami , niektórzy używali też gazu . Ranny funkcjonariusz interweniował, lecz został uderzony konarem; ma obrażenia okolic oka.

Żołnierz ranny po ataku na granicy. Potrzeba krwi

Pod opieką lekarzy z Hajnówki wciąż jest żołnierz pchnięty nożem przez migranta - stało się to 28 maja, również na granicy w okolicy Dubicz Cerkiewnych . Uściślając, narzędziem użytym przez obcokrajowca była tzw. dzida, czyli drzewiec zakończony ostrzem. Sprawą tego incydentu zajmuje się białostocka prokuratura , a postępowanie prowadzone jest w kierunku usiłowania zabójstwa.

Dowództwo Generalne Sił Zbrojnych zaapelowało w poniedziałek, by na rzecz rannego wojskowego oddawać krew . "Nasz Brat został zraniony nożem w trakcie służby na granicy, aktualnie (...) walczy o życie . Pilnie poszukiwana jest grupa krwi 0 Rh+ , ale każda inna grupa również jest potrzebna - liczy się każda ilość oraz czas. Stańmy na wysokości zadania" - przekazano.

W przypadku poszkodowanego żołnierza niezwykle istotne jest, by krew oddawały osoby posiadające tę samą grupę, co on. Jeśli ktoś ma grupę 0 Rh+, jest tzw. uniwersalnym dawcą - może pomagać posiadaczom różnych grup, ale sam może przyjąć krew tylko od osób mających 0 Rh+ lub 0 Rh-.