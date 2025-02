Wrocław. Dane wrażliwe Jacka Sutryka w sieci

"Tymczasem moi przeciwnicy polityczni walczą o przejęcie władzy w mieście - co jestem w stanie do pewnego stopnia zrozumieć. Nie rozmawiają jednak o mieście, nie oferują mieszkańcom innej wizji Wrocławia. Jedno co robią, to przekraczają kolejne granice . Dziś jest to upublicznienie przez nieznaną mi osobę mojego numeru pesel " - dodał.

Dane wrażliwe Jacka Sutryka. W tle kampania resortu

Wspomniane listy poparcia odnoszą się do działań Stowarzyszenia SOS Wrocław , które oskarża Urząd Miejski o utrudnianie przygotowań do przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydenta Wrocławia .

- Pojawiła się nowa kampania "Strzeż swojego numeru PESEL - Zastrzeż swój PESEL i śpij spokojnie". To, co nas zastanawia, to przede wszystkim zbieżność terminów. Wskazuje to na to, że Urząd Miejski świadomie chciał wycelować tę kampanię w moment, w którym my będziemy prowadzili kampanię referendalną, zbierając m.in. numery PESEL - tłumaczył w rozmowie z Radio Wrocław samorządowiec.