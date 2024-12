Senator oszukany na 430 tysięcy złotych. Media: To polityk PSL

Przestępcy okradają polityków. Senator i poseł ofiarami oszustwa

To kolejny taki przypadek w ostatnim czasie. We wtorek opisywaliśmy szczegółowo sprawę oszustwa dokonanego tą samą metodą na jednym z posłów . Parlamentarzysta stracił w ten sposób 150 tysięcy złotych.

To przestępstwa doszło na początku listopada, kiedy polityk wrócił po obradach zmęczony do swojego pokoju w Domu Poselskim. Zatelefonował do niego mężczyzna, podający się za funkcjonariusza policji i stwierdził, że zarówno poseł, jak i kilku jego innych kolegów miało paść ofiarą przestępców, którzy przejęli dostęp do telefonów polityków.