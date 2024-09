Gigantyczny obiekt chroniący Opole i Wrocław zapełniony w prawie 80 proc. Zbiornik Racibórz Dolny, który zmniejsza falę powodziową, przyjął już około 144 mln metrów sześciennych wody. Jego całkowita pojemność wynosi 185 milionów metrów sześciennych. W nocy w zbiorniku doszło do wycieku, jednak został on opanowany. Trwająca powódź to ogromny test dla ukończonej dwa lata temu budowli.