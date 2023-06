Zmora bardzo długich lotów. Czym jest jet lag i jak go uniknąć?

Ciekawostki

Jet lag to zmora osób podróżujących za ocean, czyli tam, gdzie następuje przesunięcie kilku stref czasowych. Zmęczenie długą podróżą i rozregulowanie rytmu dobowego może skutecznie popsuć cały wyjazd na wakacje. Przyzwyczajenie organizmu do funkcjonowania w nowych warunkach może trwać kilka dni. Podpowiadamy co robić, by uniknąć uciążliwych dolegliwości.

Zdjęcie Jet lag może zepsuć wymarzone wakacje. Chroniczne zmęczenie zamieni urlop w koszmar / 123RF/PICSEL