Zmiany na wielu zagranicznych lotniskach. Chodzi o limit płynów w bagażu

Dlaczego lotniska znoszą limity?

Od 2023 roku lotniska stopniowo znoszą te limity. Mogą sobie na to pozwolić ze względu na skok technologiczny, jaki dokonał się w ciągu ostatnich kilku lat. Obecnie skanery bezpieczeństwa C2+ na lotniskach są w stanie przedstawić bardzo dokładnie, co znajduje się w bagażach pasażerów .

Działa to bardzo podobnie do wykorzystywanej w medycynie tomografii komputerowej dającej obraz 3D. Dodatkowo, dzięki skomplikowanym algorytmom skanery te mogą analizować skład cieczy. Znika więc potrzeba ograniczania ilości płynów, których skład i tak zostanie zbadany.

Gdzie nie obowiązuje limit płynów w bagażu podręcznym?

Zniesienie limitu płynów bardzo usprawnia i przyspiesza proces kontroli bezpieczeństwa na lotniskach. Jest to szczególnie ważne na ogromnych obiektach obsługujących setki połączeń dziennie. Ułatwia też życie pasażerów, którzy mogą mieć ze sobą płyny w większych opakowaniach, a przy okazji oszczędza ich pieniądze. Do tej pory byli zmuszeni kupować napoje na podróż w strefie bezcłowej, gdzie ceny półlitrowej butelki wody osiągały wysokość niemal 10 zł.

Wakacje 2024. Limity płynów na lotniskach w Polsce

Wiele europejskich lotnisk ma w planach zniesienie limitów płynów i konieczności wyciągania elektroniki z bagażu. Podwaja to ich przepustowość i usprawnia pracę. Również Polska wpisuje się w ten trend.

Lotnisko w Krakowie już zakupiło skanery C2+, ma je zamontować w najbliższym czasie, podobne plany mają Ławica w Poznaniu i Lotnisko Chopina w Warszawie . Na razie jednak na wszystkich polskich lotniskach obowiązuje limit płynów w bagażu podręcznym do 100 ml .

Zniesienie limitu 100 ml płynów w bagażu podręcznym nie oznacza jednak całkowitej swobody przewozu substancji ciekłych. Limit na wielu lotniskach wzrósł do dwóch litrów, na innych do litra, co również warto sprawdzić przed podróżą.