Firany potrafią być ozdobą okna i zapewnić dyskrecję przed spojrzeniami wścibskich sąsiadów. W wielu domach wciąż stroją wnętrza swoją delikatnością i zwiewnym wyglądem. Jeżeli po sezonowaniu w szafce straciły biały kolor, można spróbować cofnąć ten proces. Użyj np. wybielających saszetek albo wybielacza do firanek z drogerii lub... postaw na naturalne sposoby . Oto kilka metod, aby firany były nieskazitelnie białe.

Wielkanocne porządki: Jak prać firanki, aby długo wyglądały jak nowe?

Zanim włożysz firanki do pralki, zapoznaj się z metką. Na niej znajdziesz wszystkie potrzebne informacje związane z czyszczeniem tak delikatnego materiału. Jeżeli nie będziesz trzymać się zaleceń producenta, tiulowe firany mogą szybko zmienić swój kolor i z bieli stać się szare bądź żółte. Bardzo ważna jest też sama temperatura prania oraz stosowanie odpowiedniego detergentu.

W przypadku delikatnych tkanin najczęściej jest to 30 lub 40 stopni. Do prania jasnych firanek użyj proszku, płynu lub kapsułek do białych tkanin. Ustaw program do prania ręcznego i nie używaj w pralce wysokich obrotów podczas wirowania.

Zdjęcie Eksperci zwracają uwagę, by nie nastawiać wirowania na zbyt wysokie obroty. To może zniszczyć tkaniny / Yulii ZozuliaUkrinform / ddp images / / Agencja FORUM

Pamiętaj też, aby dodać płyn zmiękczający, aby firanki nie elektryzowały się i pięknie układały w oknie. Nie pierz firan z innymi ubraniami, ponieważ delikatna organza czy tiul może się pozaciągać i zabarwić.

Pożółkłe czy poszarzałe firanki z woalu lub organzy

Białe firany potrafią zmienić swój kolor np. pod wpływem światła. Na szczęście jest kilka sposób, aby przywrócić im pierwotny wygląd . Co ważne, część metod jest bardzo prosta, a jako wybielacz mogą posłużyć ci naturalne składniki prosto z kuchni. Najbardziej popularne techniki to rozpuszczenie soli (około 5-7 łyżek) w 5 litrach wody. W takiej płukance należy zostawić firany na około pół godziny. Następnie wypierz je zgodnie z zaleceniami producenta, które znajdziesz na metce.

Wybielająco zadziała tez roztwór octu, sody oczyszczonej i wody. Aby podkręcić efekt wybielenia, możesz dodać odrobinę soku z cytryny. Podobnie jak w przypadku soli, firany należy namoczyć, pozostawić na jakiś czas, a potem normalnie wyprać.

Kolejny sposób na szybkie odświeżenie firan z siateczki czy organzy, to dodanie bezpośrednio do bębna proszku do pieczenia, który je wybieli i wzmocni działanie detergentów.

Wybielanie firanek z lnu i bawełny

Jeżeli w domu masz firanki bawełniane lub lniane, najlepszą metodą na ich wybielenie będzie pranie ręczne. Możesz je namoczyć w płatkach mydlanych rozpuszczonych w ciepłej, ale nie gorącej wodzie. Jeżeli były mocno zakurzone, należy je wypłukać do momentu aż woda będzie czysta. Do ostatniego płukania warto dodać krochmal. Nie przesadź jednak z jego ilością, aby firany nie stały się zbyt sztywne. Najlepiej do krochmalu dodać kilka łyżek mleka, które zadziała na tkaniny wybielająco.