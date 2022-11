Weź siedem łyżek soli lub proszek do pieczenia. Domowe sposoby na wybielenie firanek

Firanki dekorują okna, ale też pełnią funkcję ochrony przed owadami i słońcem oraz zapewniają nam większą intymność. Ich wadą jest to, że bardzo łatwo pochłaniają zapachy, kurz i zanieczyszczenia z zewnątrz. Przez to wszystko mogą szybko zżółknąć lub zszarzeć. Warto znać domowe patenty na utrzymanie ich śnieżnobiałego wyglądu, które są tak samo efektywne, jak przy użyciu chemicznych środków. Pozwolą one także zaoszczędzić pieniądze, bo potrzebne do nich składniki znajdziesz w swojej kuchni.



Domowe sposoby na białe firanki. Sól lub proszek do pieczenia

Jednym ze sposobów na wybielenie firanek jest zastosowanie soli kuchennej. Należy przygotować jej roztwór w odpowiednich proporcjach z wodą. Można zastosować około 7 łyżek stołowych soli na 5 litrów wody. W tym roztworze wymoczyć wypraną i wypłukaną wcześniej firankę. Jeśli zamoczymy w nim już suchą firankę, to możemy osiągnąć jeszcze lepszy efekt.

Dobre efekty, aby uzyskać śnieżnobiałą firankę, może nam przynieść zastosowanie proszku do pieczenia. Musimy tylko przygotować roztwór w proporcji 1 torebka proszku do pieczenia na 5 litrów wody. Moczymy w nim firankę przez około 15 minut, a potem dopiero pierzemy. Zamiast tego możemy także ten proces skrócić i po prostu dodać proszek do pieczenia do proszku do prania.

Do proszku do prania możemy dodać także łyżeczkę sody oczyszczonej. Ma ona właściwości wybielające i jest delikatnie żrąca, dlatego poradzi sobie nawet z trwałymi zabrudzeniami.

Amoniak i skorupki jaj na białe firanki

Kolejnym sposobem na bielsze firanki jest zamoczenie ich w roztworze amoniaku z wodą. Na 1 litr wody wsypujemy łyżeczkę amoniaku. Namaczamy w nich firanki, a później musimy je wyprać.

Jedną z najstarszych metod na wybielenie firanek jest zastosowanie skorupek jaj. Skorupki należy umieścić w woreczku, który dorzucimy do pralki. Do takiego prania dodajemy także proszek do prania.

Zastosowanie octu sprawdzi się najlepiej, jeśli będziemy chcieli wybielić firankę wykonaną z tworzywa sztucznego. Ocet pozwala zmniejszyć efekt elektryzowania i usztywnia firankę. Do wody i proszku do prania należy dolać pól szklanki octu.



Jak pozbyć się nieprzyjemnych zapachów z firanki?

Firany pochłaniają zapachy, szczególnie te, które powstają podczas gotowania i dym papierosowy. Cytryna pozwoli na pozbycie się nieprzyjemnych zapachów z firanki, ale także ma działanie wybielające. Przed wypraniem namaczamy firankę w wodzie, do której dodamy sok z cytryny. Cytryna sprawdzi się najlepiej do firanek z lnu i bawełny.

Ważne jest, by pamiętać, że domowe roztwory do wybielania firanek powinny być przygotowywane ściśle według określonych proporcji, ponieważ jeśli stężenie niektórych substancji będzie za duże i za mocne może to negatywnie wpływać na jakość tkaniny.