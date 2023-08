Czasem chwila nieuwagi wystarczy, by doszło do nagłego zdarzenia drogowego . Sprawa może być nieco skomplikowana, jeżeli do stłuczki doszło akurat podczas naszych zagranicznych wakacji. Nie trać głowy i sprawdź, jak postąpić w razie kolizji za granicą .

Stłuczka za granicą? Nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz

Trzeba także pamiętać o spisaniu oświadczenia o zdarzeniu drogowym . Najlepiej zrobić to w dwóch wersjach językowych (polskiej i np. angielskiej). Co jeśli nie mamy gotowego druku?

Co zrobić, jeśli inny kierowca wjechał w twoje auto?

Co równie istotne - sprawca musi w oświadczeniu przyznać się do winy . Należy także koniecznie wpisać swoje dane jako osoby poszkodowanej i dodać opis przebiegu zdarzenia i jego miejsca oraz datę. W dokumencie trzeba opisać uszkodzenia auta, należy też zrobić im zdjęcia . Można także sporządzić prosty diagram i wskazać strzałkami uszkodzone miejsca.

Likwidacja szkody po stłuczce za granicą. Sprawdź, co robić

Jeśli do kolizji za granicą doszło w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) , można ubiegać się o wypłatę odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym sprawca stłuczki ma wykupioną polisę OC . Pamiętajmy, że przysługuje nam prawo skorzystania z pomocy reprezentanta ds. roszczeń, który skontaktuje się zamiast poszkodowanego kierowcy z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy i uzgodni warunki wypłaty odszkodowania .

Jeżeli kraj, w którym doszło do stłuczki za granicą, nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), będą obowiązywać inne zasady. Aby uzyskać odszkodowanie, po powrocie do Polski likwidację szkody trzeba zgłosić bezpośrednio w firmie, w której sprawca kolizji ma wykupioną polisę OC. Może to być sporym utrudnieniem, dlatego przed wakacjami warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie AC (autocasco). AC jest też gwarancją likwidacji szkody w sytuacji, kiedy to ty będziesz sprawcą zdarzenia drogowego.