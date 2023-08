Jerzy Stuhr w sądzie. Prokuratura chce ostrzejszej kary

W tej sprawie w czerwcu na posiedzeniu niejawnym zapadł wyrok nakazowy, w którym sąd uznał aktora Jerzego Stuhra winnym spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ukarał go grzywną w wysokości trzech tys. zł.

Podczas pierwszej rozprawy w sprawie kolizji przesłuchany został motocyklista Sławomir G., a także naoczny świadek zdarzenia Bartosz C. Sąd postanowił na kolejnej rozprawie przesłuchać biegłego, który wydał opinię w sprawie obrażeń motocyklisty. Jej termin wyznaczył na 11 grudnia br.

Według ustaleń śledczych Jerzy Stuhr 17 października 2022 r., podczas skręcania autem, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu motocyklem , doprowadzając do kolizji drogowej i powodując zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jak się okazało, aktor miał ok. 0,7 promila alkoholu w organizmie.

J. Stuhr w wywiadzie mówił o wypadku. Sprzeciw Z. Ziobry

Pod koniec lipca Jerzy Stuhr udzielił wywiadu, w którym odniósł się do wypadku, który spowodował w październiku 2022 roku. Stwierdził, że "nic nie zrobił".

"Tak naprawdę nic nie zrobiłem, więc wewnętrznie jestem kompletnie czysty. Oczywiście denerwują mnie pomówienia i stosunek prokuratury do mojej osoby, która proponowała coraz wyższe kary i chciała mnie zjeść. Pan Ziobro ścigał pół roku" - powiedział Stuhr.