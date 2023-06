Wypadek Rosomaka we Wrocławiu. Zderzył się z osobówką

Oprac.: Dawid Szczyrbowski Dolnośląskie

Rosomak, który kierował się w stronę mostu Zwierzynieckiego we Wrocławiu, zderzył się z osobowym fordem. Do zdarzenia doszło we wtorek rano. - Zespół ratownictwa medycznego bada na miejscu zdarzenia jedną osobę z auta osobowego - przekazał oficer prasowy Rafał Jarząb z wrocławskiej policji.

Zdjęcie W okolicach mostu Zwierzynieckiego we Wrocławiu Rosomak wjechał w samochód osobowy / Dolnośląska Policja /