Jak poinformowały Polskie Koleje Państwowe , od 24 lipca obowiązują nowe, obniżone ceny na przejazdy pociągami PKP Intercity . Tańsze bilety zakupią podróżni wybierający się do Niemiec przez Frankfurt nad Odrą. Kupując bilet w pierwszej klasie, można zaoszczędzić blisko 130 zł , z kolei wybór miejsca w drugiej klasie to oszczędność rzędu 100 zł .

Zniżki w PKP. Trasy Polska - Niemcy

Co więcej, aby kupić bilet ze zniżką, trzeba było zdecydować się na podróż nawet dwa miesiące wcześniej. Im bliżej daty wyjazdu, tym ceny były wyższe. Jeśli więc w wakacyjnych planach nie uwzględniliśmy Frankfurtu nad Odrą czy Berlina, warto rozważyć zmianę decyzji .

Według aktualnego cennika opublikowanego na stronie PKP Intercity, za przejazd w drugiej klasie z Warszawy do Berlina zapłacimy 60,50 euro. Cena na tej samej trasie w klasie pierwszej wynosi 93,40 euro. Z kolei podróż pociągiem relacji Warszawa - Frankfurt nad Odrą to koszt 53,40 euro (klasa 2.) lub 75,20 EUR (klasa 1.). Na odcinku z Poznania do Frankfurtu w aktualnie obowiązującym cenniku koszt biletu w drugiej klasie wynosi 35,20 euro (wcześniej 45,80 euro) a w pierwszej klasie 45,40 (wcześniej 70,80 euro) - informuje przewoźnik.